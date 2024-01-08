Мама Меган Маркл переїхала жити до дочки: що про це думає принц Гаррі

Після важкого року для принца Гаррі та Меган Маркл Дорія Регланд вирішила допомогти дочці та зятю, переїхавши до Монтесіто. 67-річна мама Меган Маркл, вчителька йоги, оселилася в гостьовому будинку Сассекс на території їхнього каліфорнійського особняка, щоб допомогти парі пережити "важкі часи" і уникнути майже тригодинної поїздки на машині зі свого будинку до В'ю-Парк-Віндзор-Хіллз в Лос- Анджелес, пише express.

"2023 був важким для Гаррі і Меган, і Дорія підтримувала їх", — сказало джерело. "Доріа виглядає боєздатною, але їй майже 70, і вона втомилася їздити на машині з дому, щоб побачитися з дочкою та онуками. Їй треба їхати в один бік майже три години, тому для неї мало сенс переїхати до гостьового будинку. Тепер вона проводить там більше часу, ніж у власному домі”, – зазначає джерело.

Доріа Редлан, принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

До того ж, протягом попередніх 12 місяців Дорія справді була опорою для Меган і Гаррі. Вона не тільки була поруч зі своєю дочкою, а й із задоволенням допомагала доглядати онуків. Говорять, принц Гаррі обожнює Дорію і йому подобається, коли вона поряд. Різдвяні канікули вся родина провела разом у Монтесіто.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де провели зимову відпустку принц Гаррі та Меган Маркл.

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