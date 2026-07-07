Мама принцеси Кейт зачарувала новим образом на Вімблдоні

Майкл і Керол Міддлтони / © Getty Images

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Подружжя відвідало дев'ятий день Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

Керол Міддлтон обрала цього дня для виходу сукню довжини міді прямого силуету в принт і з коротким рукавом, доповнивши її босоніжками на підборах, солом'яною сумкою та капелюхом у такому самому стилі, які тримала в руках. Жінка була в сонцезахисних окулярах, а волосся її було розпущене і розвивалося на вітрі.

Майкл і Керол Міддлтони / © Getty Images

Майкл Міддлтон одягнув світлу сорочку і кремовий піджак, у поєднанні з сірими штанями та краваткою в принт.

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Батьки принцеси Уельської – люди відомі, тому завжди на Вімблдоні потрапляють під приціл фотографів.

Раніше минулого тижня чемпіонат відвідала і принцеса Кейт.

Принцеса Уельська на Вімблдоні / © Getty Images

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