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Мама принцеси Кейт зачарувала новим образом на Вімблдоні
Батьки принцеси Уельської – Керол та Майкл Міддлтони відвідали сьогодні Вімблдонський тенісний турнір.
Подружжя відвідало дев'ятий день Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.
Керол Міддлтон обрала цього дня для виходу сукню довжини міді прямого силуету в принт і з коротким рукавом, доповнивши її босоніжками на підборах, солом'яною сумкою та капелюхом у такому самому стилі, які тримала в руках. Жінка була в сонцезахисних окулярах, а волосся її було розпущене і розвивалося на вітрі.
Майкл Міддлтон одягнув світлу сорочку і кремовий піджак, у поєднанні з сірими штанями та краваткою в принт.
Батьки принцеси Уельської – люди відомі, тому завжди на Вімблдоні потрапляють під приціл фотографів.
Раніше минулого тижня чемпіонат відвідала і принцеса Кейт.