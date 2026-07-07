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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

Мама принцеси Кейт зачарувала новим образом на Вімблдоні

Батьки принцеси Уельської – Керол та Майкл Міддлтони відвідали сьогодні Вімблдонський тенісний турнір.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Майкл і Керол Міддлтони

Майкл і Керол Міддлтони / © Getty Images

Подружжя відвідало дев'ятий день Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

Керол Міддлтон обрала цього дня для виходу сукню довжини міді прямого силуету в принт і з коротким рукавом, доповнивши її босоніжками на підборах, солом'яною сумкою та капелюхом у такому самому стилі, які тримала в руках. Жінка була в сонцезахисних окулярах, а волосся її було розпущене і розвивалося на вітрі.

Майкл і Керол Міддлтони / © Getty Images

Майкл і Керол Міддлтони / © Getty Images

Майкл Міддлтон одягнув світлу сорочку і кремовий піджак, у поєднанні з сірими штанями та краваткою в принт.

Батьки принцеси Уельської – люди відомі, тому завжди на Вімблдоні потрапляють під приціл фотографів.

Раніше минулого тижня чемпіонат відвідала і принцеса Кейт.

Принцеса Уельська на Вімблдоні / © Getty Images

Принцеса Уельська на Вімблдоні / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
96
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