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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

Мама принцеси Кейт зі своєю невісткою Алізе Тевен приїхала на королівські кінні перегони

Королівські перегони в Аскоті в самому розпалі та члени королівської родини Британії, а також їхні родичі, радісно відвідують їх.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Керол Міддлтон та Алізе Тевене

Керол Міддлтон та Алізе Тевене / © Getty Images

Мама принцеси Уельської Керол приїхала на кінні змагання разом зі своєю невісткою - Алізе Тевене - дружиною свого сина Джеймса Міддлтона.

Керол мала елегантний вигляд у блідо-рожевій сукні Catherine Walker & Co, яку раніше вже носила на весілля своєї дочки Піппи Міддлтон. Образ жінка доповнила капелюхом до тону теж рожевого кольору від Emmy London, сумкою теж від Emmy London та туфлями-слінгбеками. Волосся Керол розпустила і зробила денний макіяж, а у вухах у неї виблискували сережки з камінням.

Керол Міддлтон та Алізе Тевене / © Getty Images

Керол Міддлтон та Алізе Тевене / © Getty Images

Алізе одягла сукню максі білого кольору з воланами, доповнивши її капелюхом Longchamp, сумкою-тоутом від цього бренду і сережками від Sezane золотого кольору з перлами. На зап'ясті Алізе мала золотий браслет, волосся вона розпустила і зробила легкий макіяж.

Сьогодні на перегони також приїхали принц Вільям та принцеса Кейт.

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Getty Images

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
152
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