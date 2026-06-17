Мама принцеси Кейт зі своєю невісткою Алізе Тевен приїхала на королівські кінні перегони

Керол Міддлтон та Алізе Тевене / © Getty Images

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Мама принцеси Уельської Керол приїхала на кінні змагання разом зі своєю невісткою - Алізе Тевене - дружиною свого сина Джеймса Міддлтона.

Керол мала елегантний вигляд у блідо-рожевій сукні Catherine Walker & Co, яку раніше вже носила на весілля своєї дочки Піппи Міддлтон. Образ жінка доповнила капелюхом до тону теж рожевого кольору від Emmy London, сумкою теж від Emmy London та туфлями-слінгбеками. Волосся Керол розпустила і зробила денний макіяж, а у вухах у неї виблискували сережки з камінням.

Керол Міддлтон та Алізе Тевене / © Getty Images

Алізе одягла сукню максі білого кольору з воланами, доповнивши її капелюхом Longchamp, сумкою-тоутом від цього бренду і сережками від Sezane золотого кольору з перлами. На зап'ясті Алізе мала золотий браслет, волосся вона розпустила і зробила легкий макіяж.

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Сьогодні на перегони також приїхали принц Вільям та принцеса Кейт.

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Getty Images

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