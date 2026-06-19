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Мама принцеси Уельської з'явилася на Royal Ascot і провела час у VIP ложі з Чарльзом та Каміллою
Батьки принцеси Уельської Кейт відвідали Королівські кінні перегони в Аскоті та були присутні у VIP-ложі разом із королем Чарльзом та королевою Каміллою.
Третій день Royal Ascot став однією з найочікуваніших подій у британському світському календарі. Цей день, відомий як Жіночий день, поєднує спорт, традиції та моду в унікальному поєднанні. Головною темою дня є престижні перегони на Золотий Кубок, одні з найбільш знакових змагань, а також видовищний парад вбрань та капелюхів, що перетворює територію іподрому на справжній подіум просто неба.
Цього дня на перегони приїхали батьки принцеси Уельської — Керол та Майкл Міддлтони. Вони були заскочені в компанії короля Чарльза та королеви Камілли, які також були присутні на заході.
Керол Міддлтон одягла світло-блакитну сукню-пальто від Catherine Walker & Co, поєднуючи вбрання із замшевими туфлями-слінгбеками на стійких підборах, крислатим світлим капелюхом Catherine Walker & Co, золотою підвіскою з кулоном на шиї від Garrar і сережками. У руках Керол тримала невелику сумку на короткій ручці світлого відтінку.
Майкл Міддлтон був одягнений у фрак, сірі смугасті штани, жилет і сорочку, а також капелюх-циліндр і червону краватку в принт.
Керол і Майкла заскочили в королівській ложі разом з Чарльзом і Каміллою, де вони дивилися змагання з кінного спорту.
Нагадаємо, першого дня перегонів Керол Міддлтон приїжджала до Аскота зі своєю невісткою Алізе Тевене.