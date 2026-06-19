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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
2 хв

Мама принцеси Уельської з'явилася на Royal Ascot і провела час у VIP ложі з Чарльзом та Каміллою

Батьки принцеси Уельської Кейт відвідали Королівські кінні перегони в Аскоті та були присутні у VIP-ложі разом із королем Чарльзом та королевою Каміллою.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Керол та Майкл Міддлтон

Керол і Майкл Міддлтон / © Getty Images

Третій день Royal Ascot став однією з найочікуваніших подій у британському світському календарі. Цей день, відомий як Жіночий день, поєднує спорт, традиції та моду в унікальному поєднанні. Головною темою дня є престижні перегони на Золотий Кубок, одні з найбільш знакових змагань, а також видовищний парад вбрань та капелюхів, що перетворює територію іподрому на справжній подіум просто неба.

Цього дня на перегони приїхали батьки принцеси Уельської — Керол та Майкл Міддлтони. Вони були заскочені в компанії короля Чарльза та королеви Камілли, які також були присутні на заході.

Керол та Майкл Міддлтони / © Getty Images

Керол та Майкл Міддлтони / © Getty Images

Керол Міддлтон одягла світло-блакитну сукню-пальто від Catherine Walker & Co, поєднуючи вбрання із замшевими туфлями-слінгбеками на стійких підборах, крислатим світлим капелюхом Catherine Walker & Co, золотою підвіскою з кулоном на шиї від Garrar і сережками. У руках Керол тримала невелику сумку на короткій ручці світлого відтінку.

Майкл Міддлтон був одягнений у фрак, сірі смугасті штани, жилет і сорочку, а також капелюх-циліндр і червону краватку в принт.

Керол і Майкла заскочили в королівській ложі разом з Чарльзом і Каміллою, де вони дивилися змагання з кінного спорту.

Король Чарльз, королева Камілла та Керол Міддлтон / © Associated Press

Король Чарльз, королева Камілла та Керол Міддлтон / © Associated Press

Нагадаємо, першого дня перегонів Керол Міддлтон приїжджала до Аскота зі своєю невісткою Алізе Тевене.

Керол Міддлтон та Алізе Тевене / © Getty Images

Керол Міддлтон та Алізе Тевене / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
107
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