Мама у бежевому вбранні, донька — у ніжно-блакитному: японські принцеси Кіко й Како відвідали виставку

Принцеси Кіко й Како / © Getty Images

Японська принцеса Кіко і її донька — принцеса Како — відвідали виставку квіткових композицій «ікебана» в універмазі в Токіо.

Принцеса Кіко з’явилася там у бежевій сукні міді з довгими рукавами і корсетним поясом з бантиком. Аутфіт вона доповнила темно-бежевими шкіряними туфлями з круглими носками і на стійких підборах, а також клатчем в тон.

Кіко зробила скромну зачіску, макіяж із помадою бордового відтінку, прикрасила вуха перлинними сережками-пусетами, а шию — перлинним намистом.

Како обрала для свого виходу ніжно-блакитне твідове вбрання, яке складалося з жакета без ґудзиків і сукні-футляра, кремові туфлі на підборах і світлий клатч. Волосся принцеса зібрала у хвіст, зробила ніжний макіяж і завершила лук перлинними сережками-пусетами.

Нагадаємо, раніше принцеса Кіко і Како відвідали флористичну виставку у Токіо разом зі своїм чоловіком і батьком — спадковим принцом Фуміхіто.