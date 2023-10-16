Мама у бежевій сукні, а дочка у пудровій: кронпринцеса Вікторія з дочкою Естель на урочистому банкеті

Членів шведської королівської родини було запрошено на урочистий бенкет з нагоди 18-річчя данського принца Крістіана.

Урочистий захід відбувся вчора, 15 жовтня, у день повноліття принца Крістіана – старшого сина кронпринца Фредеріка та кронпринцеси Мері.

Галавечеря відбулася у палаці Крістіансборг. На неї приїхала і шведська королівська родина – кронпринцеса Вікторія, її дочка принцеса Естель та чоловік кронпринц Даніель.

На Вікторії була бежева сукня від Elisaabworld розшита камінням і бісером, вона була в тіарі Лавровий вінок Boucheron і з розкішним діамантовим намистом королеви Жозефіни на шиї. Також у її вухах були сережки з діамантами, волосся вона зібрала в зачіску та зробила насичений макіяж очей.

Кронпринцеса Вікторія, її дочка принцеса Естель та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Принцеса Естель була у пудровій сукні від бренду Christerlindarw з бантом на талії та квітковою аплікацією, а в руках тримала клатч Valentino. У неї на шиї був золотий ланцюжок із підвіскою, а у вухах мініатюрні сережки-зірки. Кронпринц Даніель був у фраку, білій сорочці та чорних штанях, а також у білому краватці-метелику.

Нагадаємо, раніше ми писали, що чоловік кронпринцеси Вікторії прокоментував чутки про їхнє розлучення.

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