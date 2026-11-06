Мама — у кремовому, донька — у теракотовому: імператриця Масако і принцеса Айко відвідали виставку в Токіо

Імператор Нарухіто, імператриця Масако і принцеса Айко / © Getty Images

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Імператор Нарухіто, імператриця Масако та їхня донька — принцеса Айко — відвідали виставку в Національному художньому центрі в Токіо. В експозиції представлено понад 50 шедеврів епохи Відродження, відібраних із колекції паризького Лувру.

Масако обрала для своєї появи кремовий костюм, який складався з однобортного жакета з кишенями з клапанами і широких штанів зі стрілками. У руках вона тримала бежевий шкіряний клатч.

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Імператор Нарухіто, імператриця Масако і принцеса Айко / © Getty Images

Образ імператриця доповнила шийною хусткою з дрібним геометричним візерунком. Її волосся було зібране в акуратну зачіску, на обличчі був макіяж з чорними стрілками, а у вухах сяяли великі перлинні сережки.

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Принцеса Айко постала в костюмі приглушеного теракотово-рожевого відтінку. Він складався з приталеного однобортного жакета і розкльошеної спідниці міді. Під жакет вона одягла білу блузу з коміром-стійкою, яку вона прикрасила ниткою перлинного намиста.

У руках принцеса тримала клатч в тон костюма. Аутфіт доповнили делікатні підвісні сережки й скромна зачіска.

Нарухіто віддав перевагу класичному темному костюму з білою сорочкою. Світла краватка з дрібним візерунком перегукувалася з кремовим вбранням імператриці.

Нагадаємо, імператриця Японії Масако у вбранні кольору марсала і перлах з’явилася на фестивалі.

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