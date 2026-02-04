ТСН у соціальних мережах

Мама у твідовому вбранні, донька – у кремовому: японські принцеси Кіко і Како на виставці квітів

Члени імператорської родини побували на флористичній виставці.

Принцеси Кіко і Како

Принцеси Кіко і Како / © Getty Images

Спадковий принц Японії Фуміхіто, його дружина принцеса Кіко та їхня донька — принцеса Како — відвідали виставку квітів у Токіо.

Для свого виходу вони обрали елегантній аутфіти. На Кіко був твідовий картатий костюм, що складався з жакета без коміра і спідниці, і молочна хустка з оливковим принтом, яку вона зав’язала на шиї. Образ Її Величність доповнила чорними шкіряними туфлями, чорним клатчем і рукавичками. Вона зробила акуратну зачіску, ніжний макіяж і прикрасила вуха перлинними сережками.

Принц Фуміхіто, принцеси Кіко і Како / © Getty Images

Принц Фуміхіто, принцеси Кіко і Како / © Getty Images

Како була одягнена у молочну водолазку в рубчик і кремове вбрання, яке складалося із вкороченого жакета із накладними кишенями і золотими ґудзиками та спідниці А-силуету. Із аксесуарів принцеса обрала шкіряний молочний клатч і цікаві золоті сережки. Волосся Како зібрала у низький хвіст.

На принцові Фуміхіто був класичний чорний костюм, біла сорочка і смугаста краватка.

Нагадаємо, принцеса Како продемонструвала милий образ у бірюзовій сукні з квітковими аплікаціями.

