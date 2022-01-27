Мама все ще у клініці: діти княгині Шарлін були присутні на святі Святої Девоти з батьком Альбером II

Мама все ще у клініці: діти княгині Шарлін були присутні на святі Святої Девоти з батьком Альбером II

У князівської родини Монако сьогодні, 27 січня, відбувся перший спільний захід у новому році. Але, на жаль, без княгині Шарлін.

25 січня княгині Шарлін виповнилося 44 роки. Палац привітав її зворушливим відео, яке потім було опубліковано і на її сторінці в Instagram, проте чи нею особисто, невідомо? Також повідомили, що княгиня поки що перебуває на реабілітації в клініці, але де саме, як і раніше, не повідомляється.

Князь Альбер II із сином Жаком / Associated Press

А ось князь Альберт II разом із дітьми – принцом Жаком та принцесою Габріеллою – сьогодні відвідали свято святої Девоти, яка є покровителькою сім'ї Грімальді, що править у Монако. Святкують цей день щороку 27 січня, як національне свято.

Князь Альбер II із сім'єю / Associated Press

Семирічні близнюки, принц Жак і принцеса Габріелла, брали участь у підпалі вітрил, щоб вшанувати пам'ять свого святого покровителя, також сьогодні відбудеться святкова меса.

Принцеса Габріелла та принц Жак / Getty Images

Принц Жак був одягнений у костюм і, краватку та тепле пальто, а його сестра Габріелла – у сіру твідову сукню, берет і синє хутряне пальто. 63-річного князя Альбера II також супроводжували його сестра, принцеса Кароліна Ганноверська, та племінник Луї Дюкре.

Князь Альбер II із сім'єю / Associated Press

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