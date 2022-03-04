Мама з дитиною в дорозі: правила безпеки під час війни

Мама з дитиною в дорозі: правила безпеки під час війни

Багато жінок з дітьми чи онуками залишили і продовжують залишати свої будинки та перебиратися у безпечніші місця в Україні чи за кордоном.

Оскільки для дітей надзвичайно важливою є емоційна стабільність і поведінковий приклад дорослих, які є для них точкою опори — насамперед піклувальникам варто подбати про себе. Телеграм-канал "Психологічна допомога" розповідає, як убезпечити себе у дорозі, якщо ви вирішили їхати з дітьми.

1.На допомогу прийде правило, яке знає кожен, хто хоч раз подорожував літаком: у разі розгерметизації салону спочатку треба одягнути кисневу маску на себе, а потім на дитину. Це робиться для того, щоб дорослий вижив і зміг допомогти, адже вижити без підтримки дорослого дітям дуже важко.

2.Дбайте про свої базові потреби в їжі та сні, теплі, пийте нормальну кількість рідини.

3.Не соромтеся просити про допомогу. Звертається до волонтерів, до тих, хто вам допомагає з житлом, просто до тих, хто поруч. Чітко озвучуйте свої потреби та потреби дітей.

4.Не ігноруйте проблеми зі своїм здоров'ям, зокрема, не терпіть головного болю — просіть знеболювальне.

5.Дібравшись до проміжної безпечної території – дайте собі паузу перед наступною дорогою. Поспіть, по можливості приведіть себе до ладу, зв'яжіться з рідними. Тільки тоді плануйте наступні кроки.

6. Подбайте про те, щоб у кишені дитячого одягу була повна інформація про дитину (ім'я, прізвище, рік народження, медичні потреби, ваші контакти та контакти інших близьких людей). Якщо дитина досить доросла, попросіть її запам'ятати цю інформацію.

7. Намагайтеся перебувати в контакті з дитиною (тримайте за руку, везіть у візку) весь час, поки поруч немає іншого дорослого, якому можна довіряти.

8.Домовитеся з дитиною (якщо дозволяє вік), що вона відразу виконує всі ваші прохання і тільки потім ставить питання чому і навіщо. Відпрацюйте таку поведінку у грі. Чітко та голосно говоріть прості команди, наприклад "зупинися", "до мене", "викинь це", "не торкайся" і тренуйтеся виконувати їх на швидкість.

9. Коли ви в безпеці, не забувайте про тілесний контакт та інші способи зняття напруги. Більше обіймайтеся, гладьте дітей по спинці та голові, цілуйте, заколисуйте, говоріть ніжні слова, співайте колискові, пробуйте грати в доступні ігри. Не забороняйте дітям сміятися, базікати, стрибати, співати, розмовляти з іграшками та робити інші звичні ігрові речі.

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