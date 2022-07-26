Мамина копія: герцогиня Кейт жартує про молодшого сина, що він єдиний з її дітей, схожий на неї

У принца Вільяма та герцогині Кейт троє дітей, і лише молодша дитина пари – принц Луї – схожа на маму. Кейт Міддлтон завжди тішиться, коли їй про це говорять.

Минулого тижня старший син королівського подружжя – принц Джордж – святкував 9-річчя. З цієї нагоди було опубліковано і новий портретний знімок Джорджа. Шанувальники, роздивляючись портрет у соцмережах, зазначили, як сильно Джордж схожий на свого батька принца Вільяма.

Так само, коли у травні дочка пари – принцеса Шарлотта святкувала семиріччя, шанувальники теж писали, що дівчинка дуже схожа на батька, а ще на свою бабусю королеву Єлизавету II.

Подруга герцогині Кембриджської розповіла пресі, що сама Кейт вважає, що її молодший син Луї – єдиний із трьох дітей пари, який так схожий на неї. Журналу People подруга розповіла: "Всі завжди говорять про те, що Луї — копія Кейт. І їй це подобається, і вона думає, що це дуже мило — вона часто жартує, що він єдиний з її дітей, хто справді схожий на неї!" .

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Принц Луї / Фото: Associated Press

Крім того, за словами Кейт, її молодша дитина цікавиться тенісом, а це улюблений вид спорту самої герцогині.

Принц Луї з мамою Кейт / Фото: Associated Press

Принц Луї з мамою Кейт / Фото: Associated Press

Ще кілька років і ми побачимо принца Луї на трибунах Вімблдонського тенісного турніру, як це було з принцом Джорджем цього року.

Принц Луї з мамою Кейт / Фото: Associated Press

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