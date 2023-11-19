Мамина модниця: 8-річна дочка княгині Шарлін з'явилась на публіці на підборах

8-річна принцеса Габріелла – дочка княгині Шарлін та князя Альбера II – була присутня на церемонії, присвяченій Національному дню Монако у Княжому палаці Монако.

Княгиня Шарлін зі своєю дочкою принцесою Габріеллою та сином принцом Жаком / Фото: Getty Images

Дівчинка була в темно-синьому пальті, синьому мініатюрному капелюсі, як у її мами, чорних колготах і лакованих туфлях на невисоких підборах. Це вперше ми бачимо юну принцесу у взутті на нехай і невисоких, але все ж таки підборах.

На грудях у Габріелли була пришпилена брошка, як у її мами, а на руках у неї були чорні шкіряні рукавички. Волосся дівчинка зібрала ззаду і одягла золоті сережки-цвяшки.

Княгиня Шарлін зі своєю дочкою принцесою Габріеллою та сином принцом Жаком / Фото: Getty Images

Її мати 45-річна Шарлін була в бордовому пальті та капелюсі до тону, підібравши йому під колір високі гостроносі чоботи на підборах та червоні рукавички.

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