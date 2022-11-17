Мама казала: Мей Маск попросила людей не бути злими з її "геніальним сином"

74-річна мама засновника SpaceX стала на захист сина після того, як на нього вкотре обрушився шквал критики.
Як повідомляє Мirror, Мей поговорила з журналістами BBC про свого сина і про хвилю критики після низки перетворень, запущених Ілоном Маском у нещодавно купленому ним Twitter.
Мей Маск, яка досі ходить на тусовки разом із сином, розкритикувала хейтерів свого сина і сказала, що знала, що її син росте геніальним, ще коли він був зовсім малюком.
Власне, з моменту покупки Twitter Ілон зіткнувся з двома хвилями критики. Перша стала реакцією на впровадження нових функцій у Twitter, у тому числі заповітної синьої галочки, яка стала доступною всім, хто заплатить за неї.
Ця функція раніше використовувалася для ідентифікації відомих людей, громадських діячів та брендів, щоб показати, що їхній обліковий запис є справжнім. Після нововведень Маска будь-хто, хто хоче платити щомісячну підписку, незабаром зміг би застосувати "синю галочку" до своєї сторінки. Функцію було запущено, але сприйнято різко негативно і незабаром відкликано.
Наступним етапом діяльності Маска у Twitter стали масові звільнення співробітників по всьому світі. Деякі співробітники прокинулися та дізналися, що їхні ноутбуки віддалено стерті, а їхній доступ до корпоративних систем заблокований.
У службовій записці їм було сказано йти додому, якщо вони прямують на роботу, оскільки їхні перепустки не працюватимуть.
Розлючені профспілкові боси закликали уряд показати Маску, найбагатшій людині у світі, що ніхто не вищий за закон, натякаючи на те, що такий спосіб звільнення, м'яко кажучи, не вкладається в рамки трудового законодавства жодної цивілізованої країни.
Але для Мей Маск все це не має особливого значення. "Я рада повідомити, що SpaceX і Tesla знаходяться в руках мого блискучого сина, дійсно, геніального сина, — пояснила вона і додала — хоча ми захоплюємося ним за його геніальність, ми не хочемо бути ним, тому що в цих компаніях його дуже ненавидять ".
Інтерв'ю вона закінчила щирим проханням до людей, особливо до представників ЗМІ, "перестати бути з ним злими".
Ну й справді, мама — завжди залишається мамою, і, щоб її синочок не накоїв, для мами він її улюблений геніальний син, "а ви всі просто злі".
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