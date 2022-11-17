Мама казала: Мей Маск попросила людей не бути злими з її "геніальним сином"

74-річна мама засновника SpaceX стала на захист сина після того, як на нього вкотре обрушився шквал критики.

Як повідомляє Мirror, Мей поговорила з журналістами BBC про свого сина і про хвилю критики після низки перетворень, запущених Ілоном Маском у нещодавно купленому ним Twitter.

Мей Маск, яка досі ходить на тусовки разом із сином, розкритикувала хейтерів свого сина і сказала, що знала, що її син росте геніальним, ще коли він був зовсім малюком.

Власне, з моменту покупки Twitter Ілон зіткнувся з двома хвилями критики. Перша стала реакцією на впровадження нових функцій у Twitter, у тому числі заповітної синьої галочки, яка стала доступною всім, хто заплатить за неї.

Ілон Маск / Фото: Associated Press

Ця функція раніше використовувалася для ідентифікації відомих людей, громадських діячів та брендів, щоб показати, що їхній обліковий запис є справжнім. Після нововведень Маска будь-хто, хто хоче платити щомісячну підписку, незабаром зміг би застосувати "синю галочку" до своєї сторінки. Функцію було запущено, але сприйнято різко негативно і незабаром відкликано.

Наступним етапом діяльності Маска у Twitter стали масові звільнення співробітників по всьому світі. Деякі співробітники прокинулися та дізналися, що їхні ноутбуки віддалено стерті, а їхній доступ до корпоративних систем заблокований.

У службовій записці їм було сказано йти додому, якщо вони прямують на роботу, оскільки їхні перепустки не працюватимуть.

Розлючені профспілкові боси закликали уряд показати Маску, найбагатшій людині у світі, що ніхто не вищий за закон, натякаючи на те, що такий спосіб звільнення, м'яко кажучи, не вкладається в рамки трудового законодавства жодної цивілізованої країни.

Мей Маск / Фото: Getty Images

Але для Мей Маск все це не має особливого значення. "Я рада повідомити, що SpaceX і Tesla знаходяться в руках мого блискучого сина, дійсно, геніального сина, — пояснила вона і додала — хоча ми захоплюємося ним за його геніальність, ми не хочемо бути ним, тому що в цих компаніях його дуже ненавидять ".

Інтерв'ю вона закінчила щирим проханням до людей, особливо до представників ЗМІ, "перестати бути з ним злими".

Ну й справді, мама — завжди залишається мамою, і, щоб її синочок не накоїв, для мами він її улюблений геніальний син, "а ви всі просто злі".

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