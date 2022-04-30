Манікюр Путіна: який вигляд мають ідеальні нігті диктатора

Якось в інтерв'ю ВВС радник голови Офісу президента України — Олексій Арестович заявив, що президент РФ Путін робить манікюр не для того, щоб розв'язати ядерну війну.

Ще у березні Арестович заявив, що керівництво Росії не поставить її на межу загрози ядерній війні. "Це людина, яка робить хороший манікюр, яка сидить за 20 метрів від співрозмовника і всього боїться, будує палаци та яхти, і заводить коханок не для того, щоб загинути в полум'ї ядерної війни", — сказав тоді радник президента Зеленського.

Путін / Associated Press

Ми вирішили ближче подивитися на манікюр кремлівського диктатора. На великих планах видно, що нігті Путіна в ідеальному стані, а значить, він відвідує спеціаліста з ділового манікюру. Його нігтям надають форму, видаляють кутикулу та полірують нігтьову пластину. Втім, дивіться самі.

Путін / Associated Press

Путін / Associated Press

Путін / Associated Press

Путін / Associated Press

Путін / Associated Press

Путін / Associated Press

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