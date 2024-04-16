Маргрете II - 84 роки: королівський палац Данії поділився новим знімком королеви

Королева Данії Маргрете святкує 16 квітня свій 84-й день народження.
З нагоди свята Королівський двір Данії опублікував нові фотографії королеви.
На знімках, зроблених у замку Фреденсборг, королева позує біля вікна та усміхається. На Маргреті II проста сукня лілового відтінку та з рукавами три чверті, яку вона доповнила брошкою і туфлями темного відтінку.
Також королева зробила улюблену високу зачіску, яскравий макіяж та одягла великі золоті сережки.
Нагадаємо, що Маргрете правила від 14 січня 1972 року до свого зречення з престолу 14 січня 2024 року. Перед Державною радою у палаці Крістіансборг королева підписала Декларацію про зречення. Її спадкоємцем став старший син Фредерік.
Читайте також:
- Вона зреклася престолу: згадуємо історію життя і правління королеви Маргрете II
- Несподіваний збіг: у Маргреті II, що зреклася престолу, є брошка, як у 8-річної принцеси Шарлотти
- Коштовності корони: прикраси Маргрете II, які тепер носитиме її невістка - королева Мері