Маргрете II - 84 роки: королівський палац Данії поділився новим знімком королеви

З нагоди свята Королівський двір Данії опублікував нові фотографії королеви.

На знімках, зроблених у замку Фреденсборг, королева позує біля вікна та усміхається. На Маргреті II проста сукня лілового відтінку та з рукавами три чверті, яку вона доповнила брошкою і туфлями темного відтінку.

Також королева зробила улюблену високу зачіску, яскравий макіяж та одягла великі золоті сережки.

Нагадаємо, що Маргрете правила від 14 січня 1972 року до свого зречення з престолу 14 січня 2024 року. Перед Державною радою у палаці Крістіансборг королева підписала Декларацію про зречення. Її спадкоємцем став старший син Фредерік.

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