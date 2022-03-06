Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Марина Порошенко передала воду та продукти сім'ям, які евакуюються із Донбасу

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Марина Порошенко передала воду та продукти сім'ям, які евакуюються із Донбасу

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Колишня перша леді України Марина Порошенко активно займається волонтерством та допомагає сім'ям з дітьми, які їдуть евакуаційним потягом із Донецької області до Львова.

На вокзалі у Києві учора їм передали воду та продукти харчування, фотографіями Порошенко поділилася у Instagram.

"Учора ввечері транзитом через Київ йшов потяг Бахмут-Львів. У ньому - 2000 дорослих і 1000 дітей, які втікають з рідних домівок від жахіть війни. Важко уявити, але всі ці люди перебувають у дорозі вже майже тиждень. Дорослі і діти налякані, виснажені та голодні. Наша команда привезла до їхнього потягу найнеобхідніше - воду, печиво, йогурти та дитяче харчування. Під час короткої 15-хвилинної зупинки ми встигли передати все це пасажирам. Сподіваюся, що їхня довга подорож від вибухів та обстрілів якнайшвидше завершиться і кожен з них вже зранку почуватиметься в безпеці", - сказано у повідомленні Марини Порошенко.

Нагадаємо, що раніше пані Марина відвідала Міський центр крові, де разом із депутатами "Європейської Солідарності" Софією Фединою, Іриною Фріз, Гео Леросом та Віктором Уколовим здавала кров на потреби нашої армії.

Читайте також:

Наступна публікація