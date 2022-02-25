Марина Порошенко здала кров на потреби армії

Колишня перша леді України Марина Порошеко відвідала Міський центр крові, де разом із депутатами "Європейської Солідарності" Софією Фединою, Іриною Фріз, Гео Леросом та Віктором Уколовим здавала кров на потреби нашої армії.

"Дорогі українці, дорогі кияни! На вулиці Максима Берлінського, 12 у Києві кожен небайдужий громадянин може долучитися, щоб здати кров для поранених захисників і захисниць України, які зараз дуже потребують нашої підтримки. Із самого ранку тут утворилася черга небайдужих людей. Це дійсно вражає, коли бачиш, як Українці об’єдналися у бажанні діяти, бути корисними, підтримувати наших Героїв і зробити все для нашої перемоги. Щиро дякую за це! Закликаю усіх, хто має зараз таку можливість, приєднуйтеся, приїзжайте, здавайте кров. Об’єднуємося, щоб боронити Україну. Робимо кожен, хто що може на своєму місці, щоб врятувати майбутнє нашої країни. Слава Україні!", - написала Марина Порошенко.

Марина Порошенко

Марина Порошенко

Марина Порошенко

Марина Порошенко

Марина Порошенко

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