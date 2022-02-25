Марина Порошенко здала кров на потреби армії

Колишня перша леді України Марина Порошеко відвідала Міський центр крові, де разом із депутатами "Європейської Солідарності" Софією Фединою, Іриною Фріз, Гео Леросом та Віктором Уколовим здавала кров на потреби нашої армії.
"Дорогі українці, дорогі кияни! На вулиці Максима Берлінського, 12 у Києві кожен небайдужий громадянин може долучитися, щоб здати кров для поранених захисників і захисниць України, які зараз дуже потребують нашої підтримки. Із самого ранку тут утворилася черга небайдужих людей. Це дійсно вражає, коли бачиш, як Українці об’єдналися у бажанні діяти, бути корисними, підтримувати наших Героїв і зробити все для нашої перемоги. Щиро дякую за це! Закликаю усіх, хто має зараз таку можливість, приєднуйтеся, приїзжайте, здавайте кров. Об’єднуємося, щоб боронити Україну. Робимо кожен, хто що може на своєму місці, щоб врятувати майбутнє нашої країни. Слава Україні!", - написала Марина Порошенко.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.