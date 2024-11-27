Маріуса Хойбі звільнили з-під варти після звинувачень у зґвалтуванні: стали відомі подробиці

Норвезька преса повідомляє, що хлопця було звільнено з-під варти після арешту минулого тижня за звинуваченням у зґвалтуванні. У той же час поліція Осло розпочала розслідування нового передбачуваного сексуального злочину, в якому його не було звинувачено офіційно, повідомила норвезька телекомпанія NRK, яку цитує видання express.co.uk. Офіцери поки що не оприлюднили подробиці нових звинувачень.

Маріуса Хойбі заарештували в понеділок увечері за підозрою в зґвалтуванні. Це його третій арешт із серпня. Поліція повідомила, що його заарештували за попереднім обвинуваченням у "сексуальних зносинах з особою, яка перебуває без свідомості або з інших причин нездатною чинити опір цьому акту". Попереднє звинувачення висувається до пред'явлення офіційного звинувачення та дозволяє владі затримувати підозрюваних на час розслідування.

Маріус Хойбі - син кронпринцеси Метте-Маріт / Фото: Getty Images

На той час поліція не повідомила, коли саме відбулося ймовірне зґвалтування, обмежившись лише тим, що "жертва, мабуть, не змогла чинити опір".

Минулої середи суддя схвалив запит поліції на тижневий термін утримання під вартою, доки триває розслідування. Суддя також заборонив Хойбі мати будь-які візити чи отримувати листи протягом того самого періоду.

А після судового слухання, яке відбулося у закритому форматі, адвокат Хойбі – Ойвінд Братлієн повідомив пресі, що його клієнт невинний. Поліція також заявила, що не домагатиметься подальшого затримання Маріуса, оскільки немає жодних ознак того, що буде вилучено важливі докази.

"Це не дивно. Його взагалі не повинні були садити до в'язниці", — сказав Братлієн у коментарі журналістам.

Тим часом вітчим Маріуса — кронпринц Гокон — порушив мовчання після того, як його пасинок опинився за ґратами.

Кронпринц Гокон та Маріус Хойбі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що сина кронпринцеси Метте-Маріт – виселили з королівського палацу.

Читайте також: