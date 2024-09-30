Марія-Олімпія у сріблястій, а її мати Марі-Шанталь – чорній сукнях: принцеси відвідали весільну вечірку

Принцеса Греції Марі-Шанталь та її сім'я відвідала передвесільну вечірку принцеси Феодори та Метью Кумара в Афінах.

Весілля принцеси відбулося на грецькій православній церемонії в Афінах. А напередодні було організовано передвесільну вечірку, яку сім'я Марі-Шанталь відвідала у повному складі. Передвесільна вечеря відбулася у Візантійському та християнському музеї в Афінах.

56-річна Марі-Шанталь одяглася в чорну сукню-міді з шовку з воланами та прозорим верхом Louis Vuitton, в руках тримала золотий клатч BK x Aquazzura та взула золоті босоніжки Aquazzura на підборах. Вона зробила укладання, лаконічний макіяж та одягла мініатюрні сережки.

Принцеса Марі-Шанталь та принц Павлос зі своїми дітьми / Фото: Getty Images

Її донька принцеса Марія-Олімпія одягла сукню-міді з плісованим подолом від Prada на бретельках, яка вдало підкреслювала декольте, в руках тримала клатч-книжку Olympia Le-Tan Paris, а взута була в босоніжки на підборах відтінку металік. Біляве волосся принцеса також розпустила, зробила макіяж і одягла лаконічні сережки з діамантами.

На фото Марі-Шанталь та її чоловік принц Павлос були зображені з усіма своїми дітьми: Костянтином Алексіосом, Ахілеєм, Одіссеєм та Арістідом, а також дочкою Марією-Олімпією.

Принцеса Марі-Шанталь та принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, які образи для весілля обрали принцеса Марі-Шанталь та її донька принцеса Марія-Олімпія.

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