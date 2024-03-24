Марія Шрайвер підтримала Кейт Міддлтон і закликала всіх дати спокій принцесі

Американська журналістка та публіцистка, колишня дружина актора та ексгубернатора Каліфонії Арнольда Шварценеггера, опублікувала пост на підтримку принцеси Уельської у своєму Instagram.

Марія Шрайвер / Фото: Associated Press

"Кейт Міддлтон, принцеса Уельська, оголосила, що у неї діагностований рак і вона проходить лікування. Я сподіваюся, що всі дадуть їй спокій і дадуть їй та її сім'ї усамітнення, якого вона потребує. Зараз час зцілення і надії. Зараз час молитися за здоров'я. І нехай це буде нагадуванням про те, що ми ніколи не знаємо, через що проходить людина. Давайте продовжимо йти світом зі співчуттям і замість того, щоб припускати найгірше, просто виявлятимемо доброту", — написала у своєму пості в Instagram Марія Шрайвер.

Підтримку Кейт висловили король Чарльз, принц Гаррі та герцогиня Меган, брат Кейт – Джеймс Міддлтон, а також брат принцеси Діани Чарльз Спенсер. Серед зірок про підтримку сказала Олівія Манн, Шеннен Доерті та Кетрін Зета-Джонс.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дві важливі деталі у відео принцеси Кейт, на які звернули увагу пильні королівські шанувальники.

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