Марія Воронцова: що відомо про особисте життя старшої доньки Путіна

Скільки насправді дітей у Путіна достеменно не знає ніхто. Адже після розлучення зі своєю першою та єдиною офіційною дружиною Людмилою 2013 року, президент РФ своє особисте життя від чужих очей ретельно приховує.

Проте відомо, що від цього шлюбу у Путіна є двоє спадкоємиць – молодша донька Катерина Тихонова та старша - Марія Воронцова, вона ж Марія Путіна та Марія Фаасен.

Розкривати подробиці про цих жінок, які вже потрапили під санкції Євросоюзу, США та Великої Британії, господар Кремля журналістам категорично відмовляється. Але й без нього дещо журналістам уже відомо.

Марія Воронцова народилася у квітні 1985 року. Від 2006 до 2011 рік навчала в МДУ на факультеті "Фундаментальної медицини". Щоправда, лекцій дівчина не відвідувала, займалася індивідуально. Вже тоді студентка-відмінниця любила розкішно жити і часто їздила з подругами до Монте-Карло, Італії та Іспанії, де її бачили на розкішних приватних яхтах. А у вільний час любила танцювати. Це хобі також успадкувала молодша сестра Марії – Катя.

Перше кохання Путіна старша знайшла на ненависному для Росії Заході, а саме в Нідерландах. Імовірним чоловіком Воронцової ще в середині 2000-х став бізнесмен, любитель пива та тріатлону Йорріт Фаасен. Йому незабаром за дивним збігом обставин дісталася посада топменеджера у російському "Газпромі". Якийсь час сім'я жила у передмісті Амстердама. У березні 2022 року біля їхнього будинку невідомі встановили український прапор та залишили напис на паркані:

"Менш ніж за дві тисячі метрів від твоєї мирної ділянки знаходиться країна, яку знищує твій батько".

Володимир Путін із дочками / Фото: Getty Images

Ось тільки згідно з чуток ні дочка Путіна, ні її чоловік Фаасен уже давно в Нідерландах не з'являлися. Говорять, що задовго до повномасштабного вторгнення Росії до України Марія з чоловіком розлучилася. У ЗМІ повідомляли, що Путіна від іноземця виховує сина. А ось друга дитина 2017 року народження носить прізвище вже нового обранця Марії – москвича Євгена Нагорного.

Ще один неофіційний зять президента Путіна теж непогано влаштувався. Він менеджер однієї з московських нафтовидобувних компаній.

Про своїх кавалерів Воронцова мовчить, а її батько про онуків також жодного зайвого слова не розповідає.

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