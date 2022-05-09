"Марширують вбивці жінок, дітей та літніх людей, ґвалтівники і злодії": Маша Єфросиніна про парад у Росії

"Марширують вбивці жінок, дітей та літніх людей, ґвалтівники і злодії": Маша Єфросиніна про парад у Росії

Ведуча і громадська діячка показала відео зі злочинами російських військових.

Маша Єфросиніна опублікувала в Instagram відео параду перемоги в Росії, створене Ukraine.ua, та злочини російських окупантів.

Ведуча назвала його парадом сорому, в якому взяли участь вбивці, ґвалтівники, мародери і воєнні злочинці.

"Сьогодні, коли весь світ об'єднується у підтримці вільної України, росія проводить свій так званий "парад перемоги". Але хто марширує в ньому: вбивці жінок, дітей та літніх людей; ґвалтівники, злодії, мародери та воєнні злочинці...

Це парад сорому країни, де 70% населення підтримує дії найбільшого терориста сьогодення! Але ми все знаємо та запам'ятаємо! Україна переможе! росія залишиться ні з чим… #переможемо СЛАВА УКРАЇНІ", - написала Маша.

Нагадаємо, Єфросиніна і Оля Полякова підтримали флешмоб Лесі Нікітюк. За його умовами, потрібно причепуритися, сфотографуватися і опублікувати світлину у соцмережі з хештегом #красадляЗСУ.

Маша Єфросиніна і Оля Полякова / Instagram Маші Єфросиніної

Читайте також: