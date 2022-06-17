Марта Луїза та її шаман-аферист вийшли у світ: розповідаємо, що не так з нареченим норвезької принцеси

Марта Луїза та її шаман-аферист вийшли у світ: розповідаємо, що не так з нареченим норвезької принцеси

Минулого тижня дочка норвезького короля Гаральда Марта Луїза та "духовний наставник і обдарований цілитель" Дурек Верретт з Лос-Анджелеса оголосили про свої заручини через Instagram. Вчора пара з'явилася на святкуванні офіційного дня принцеси Інгрід Олександри.

Разом ця пара від 2019 року, однак, королівська родина та самі норвежці цей союз серйозно ніколи не сприймали. У численних інтерв'ю Верретт розповідав про расизм і те, що його не хочуть бачити в королівській сім'ї через колір шкіри, проте правдивіше пояснення несхвалення родичів цих стосунків у тому, що бойфренда принцеси характеризували як афериста, або як зараз часто кажуть інфоцигана. Тому під час будь-якої критики він одразу "розігрує расову карту", щоб таким чином відвернути увагу від своєї діяльності.

Марта Луїза та шаман / Фото: Getty Images

Дурек - самопроголошений шаман або як він себе ще називає "духовний наставник і обдарований цілитель". Чоловік народився в США і майстерно влився у світ шоу-бізнесу, де якимось чином "зцілює" голлівудських знаменитостей. Серед клієнтів шамана Гвінет Пелтроу, Ніна Добрев та Джеймс Ван Дер Бік.

Шаман також просуває антинаукові дивні теорії і просто бреше. Зокрема він заявляв, що може вилікувати рак, що його мати передбачала його шлюб із норвезькою принцесою, коли він був ще дитиною, а бабуся, ще до його народження теж якось вплинула на його майбутнє захоплення шаманізмом, що він може зменшити вік, адже вміє керувати молекулами, та очищає жіночі вагини від злих духів, які там з'являються після випадкового сексу.

Марта Луїза та шаман / Фото: Getty Images

Починав свою кар'єру як модель і нібито був бісексуальним. Мабуть, отримавши зв'язки у світі шоу-бізнесу, зміг просунути свої так звані вчення. Сам наречений принцеси стверджує, що піти шляхом шаманства його підштовхнула якась "принцеса Хорватії Сусанна фон Радіч", яка насправді є теж шахрайкою.

Але це ще не все, адже також він стверджує, що працював у медичному центрі Шамір в Ізраїлі, де нібито лікував дітей від раку за допомогою шаманських методів, але в лікарні, звичайно ж, заперечують, що він колись там працював. Верретт також заявляв, що він фараон з Єгипту і рептилоїд. Ну і ще одна з теорій, яку активно форсує шаман – 5G – це змова.

Колишня прем'єр-міністерка Норвегії Ерна Сульберг охарактеризувала погляди Верретта як "дуже дивні" та "не засновані на фактах" і сказала, що "ідеї, які він просуває, - це те, з чим ми боремося як з теоріями змови". Солберг також сказала, що критика Верретта є розумною.

Також непроста людина і сама принцеса. Вона сертифікована фізіотерапевтка, жила в США і вже була одружена з письменником Арі Беном. У цьому шлюбі у них народилося троє дітей. Проте пара розлучилася 2017 року, а 2019-го, на Різдво, Арі скоїв самогубство. Але дивна поведінка з магією та потойбічними силами, мабуть, були у принцеси вже давно, оскільки ще 2014 року її запідозрили у спілкуванні з британською ясновидецею Лізою Вільямс, а потім вона відкрила центр "Школа ангелів", який проводив навчання ясновидіння та спілкування з ангелами та мертвими.

Зараз принцеса не виконує жодних королівських обов'язків та займається приватним бізнесом – надає альтернативне "лікування", проводить різні курси та семінари зі своїм нареченим.

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