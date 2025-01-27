Масако – у костюмі кольору бургунді, Айко – у картатому вбранні: японська імператриця з донькою сходила до музею

Імператорська родина Японії відвідали художню виставку.
Японський імператор Нарухіто, його дружина – імператриця Масако та їхня донька – принцеса Айко – відвідали виставку під назвою "Моне: Пізні водні пейзажі", яка відкрилася у Національному музеї західного мистецтва у Токіо.
Імператриця обрала для своєї появи штанний костюм трендового кольору бургунді, білу блузку і замшеві туфлі в тон. У неї була елегантна зачіска, макіяж із чорним олівцем, чорні перлинні сережки-пусети у вухах і золотисто-чорне намисто на шиї.
Айко була одягнена у сірий картатий костюм, який складався з двобортного жакеті і спідниці міді, бордову водолазку і чорні туфлі. Вона зібрала волосся ззаду, уклавши чубчик на чоло, зробила макіяж із рожевою помадою і завершила аутфіт лаконічними золотими сережками.
Нарухіто одягнув класичний чорний костюм, білу сорочку і смугасту чорно-бордово-білу краватку.
Нагадаємо, імператриця Масако з'явилася на заході у Токіо в перлинних прикрасах і в елегантній сукні з квітковим принтом.
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