Імператриця Масако і королева Максима / © Getty Images

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Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако з офіційним візитом прибули до Нідерландів. В Амстердамі вони взяли участь в урочистій церемонії привітання на площі Дам, яку для них організували король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима.

Для офіційного заходу імператриця Масако обрала вишуканий класичний ансамбль світло-блакитного відтінку і з флористичним принтом, що складався з приталеного жакета з декоративною облямівкою та срібними ґудзиками з перлинами та сукні міді.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако, Віллем-Олександр і королева Максима / © Getty Images

Аутфіт Її величність доповнила елегантним капелюшком з широкими полями та оздобленням з вуаллю, молочними туфлями на стійких підборах, білими рукавичками, клатчем в тон і перлинними прикрасами. Волосся було акуратно зібране, а макіяж був стриманим і природним.

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Королева Максима зробила ставку на яскравий колір і виразний дизайн. Монархиня одягла розкішну сукню міді насиченого лаймово-зеленого відтінку від бренду Natan. Вбрання було без рукавів і мало фактурну аплікацію, яка створювала об’ємний квітковий ефект. Асиметричний поділ із подовженим шлейфом додавав сукні урочистості.

Імператриця Масако і королева Максима / © Getty Images

Образ Максима доповнила білим широким обідком, білими шкіряними рукавичками, молочним клатчем та білими туфлями-човниками з прозорими вставками. Із прикрас вона обрала золоті сережки з перлинами, браслети з діамантами, годинник і каблучки. Волосся королева уклала м’якими хвилями, а в макіяжі зробила акцент на очах.

Поруч із дружинами були імператор Нарухіто, який постав у чорному класичному костюмі з блідо-фіолетовою краваткою, та король Віллем-Олександр, який обрав темно-синій костюм з червоною в дрібні цятки краваткою та білою нагрудною хусткою-паше.

Нагадаємо, імператриця Масако у кімоно ніжного відтінку з квітковим принтом з’явилася на державному бенкеті.

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