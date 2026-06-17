ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
2 хв

Масако у ніжно-блакитному ансамблі, Максима — у фактурній сукні: красиві образи імператриці і королеви в Амстердамі

Японська імператриця та нідерландська королева продемоснтрували ефектні аутфіти під час зустрічі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Імператриця Масако і королева Максима

Імператриця Масако і королева Максима / © Getty Images

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако з офіційним візитом прибули до Нідерландів. В Амстердамі вони взяли участь в урочистій церемонії привітання на площі Дам, яку для них організували король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима.

Для офіційного заходу імператриця Масако обрала вишуканий класичний ансамбль світло-блакитного відтінку і з флористичним принтом, що складався з приталеного жакета з декоративною облямівкою та срібними ґудзиками з перлинами та сукні міді.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако, Віллем-Олександр і королева Максима / © Getty Images

Імператор Нарухіто та імператриця Масако, Віллем-Олександр і королева Максима / © Getty Images

Аутфіт Її величність доповнила елегантним капелюшком з широкими полями та оздобленням з вуаллю, молочними туфлями на стійких підборах, білими рукавичками, клатчем в тон і перлинними прикрасами. Волосся було акуратно зібране, а макіяж був стриманим і природним.

Королева Максима зробила ставку на яскравий колір і виразний дизайн. Монархиня одягла розкішну сукню міді насиченого лаймово-зеленого відтінку від бренду Natan. Вбрання було без рукавів і мало фактурну аплікацію, яка створювала об’ємний квітковий ефект. Асиметричний поділ із подовженим шлейфом додавав сукні урочистості.

Імператриця Масако і королева Максима / © Getty Images

Імператриця Масако і королева Максима / © Getty Images

Образ Максима доповнила білим широким обідком, білими шкіряними рукавичками, молочним клатчем та білими туфлями-човниками з прозорими вставками. Із прикрас вона обрала золоті сережки з перлинами, браслети з діамантами, годинник і каблучки. Волосся королева уклала м’якими хвилями, а в макіяжі зробила акцент на очах.

Поруч із дружинами були імператор Нарухіто, який постав у чорному класичному костюмі з блідо-фіолетовою краваткою, та король Віллем-Олександр, який обрав темно-синій костюм з червоною в дрібні цятки краваткою та білою нагрудною хусткою-паше.

Нагадаємо, імператриця Масако у кімоно ніжного відтінку з квітковим принтом з’явилася на державному бенкеті.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
15
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie