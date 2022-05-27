Маша Єфросиніна, Алла Мазур, Володимир Остапчук та інші зірки зачитали вірші про війну

Маша Єфросиніна, Алла Мазур, Володимир Остапчук та інші зірки зачитали вірші про війну

Знаменитості взяли участь у поетичному артпроєкті.

Відомі українці Алла Мазур, Маша Єфросиніна, Володимир Остапчук і Олег Панюта стали першими учасниками нового поетичного артпроєкту "Буремні вірші" продюсера Павла Шилька.

В ньому зірки озвучили та "оживили" силою свого голосу вірші молодих та досвідчених українських поетів, які були написані в перші три місяці російської агресії під впливом почуттів, переживань та страждань, завданих війною.

Відеовірші поклали на музику, доповнили асоціативним відеорядом та опублікували на Youtube.

До артпроєкту також приєднаються MONATIK, Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Ольга Горбачова та інші зірки.

На своїй сторінці у Facebook Павло Шилько звернувся до українців із проханням надсилати йому свої вірші, написані у буремні часи – під час повномасштабної війни в Україні. На його звернення відгукнулися десятки авторів із усіх куточків України. Вірші надходили навіть із міст Європи, де зараз вимушено перебувають багато українських жінок із дітьми.

У своїх творах люди розповідають власні історії, виливають душу, діляться потаємним та розказують про пережите під час бомбардувань або евакуації.

Сьогодні, коли Україна переживає важкі випробування, віршотерапія та сучасна поезія воєнного часу набуває особливого значення та відіграє важливу роль у психоемоційному здоров'ї нації. Про це дуже добре знають творці Youtube-каналу доказової медицини "MED+". Саме тому цей канал став партнером артпроєкту "Буремні вірші" і сприяє його поширенню серед українців.

Поштовхом до створення артпроєкту став вірш "Я з тих, хто чекає у черзі до бою", написаний співаком, колегою та товаришем Павла Шилька – Василем Логаєм. Почувши його твір, продюсер вирішив особисто начитати вірш у студії. Режисером відеовіршів став Макс Охрім, якому разом із родиною під вогнем вдалося вирватися зі зруйнованого Ірпеня. Завдяки його баченню вдалося відтворити глибину буремних часів та "буремних віршів", які увійшли до проєкту.

Артпроєкт отримав своє продовження за участі та підтримки продюсера та медіаексперта Сергія Затули, його також підтримала Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення, завдяки чому відеотвори невдовзі з'являться у телепросторі України.

Артпроєкт ще триває і продюсери закликають українців приєднуватися до ініціативи. Надсилайте свої роботи на електронну пошту: buremni2022@gmail.com.

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