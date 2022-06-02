В екстравагантному топі і з сережками-калиною: Єфросиніна показала фото із благодійного телемарафону у Німеччині

Ведуча подякувала всім, хто прийшов на захід і дивився його по телебаченню.
Маша Єфросиніна опублікувала в Instagram світлини із другого міжнародного телемарафону #SaveUkraine #StopWar, який відбувся у Німеччині.
Під час нього було зібрано 6 мільйонів гривень. За ці кошти придбали медичне обладнання для лікарень України, які щодня приймають поранених цивільних і військових під час війни.
У концерті взяли участь Kadebostany, "Океан Ельзи", Тіна Кароль, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Макс Барських, alyona alyona, Melovin, Антитіла та інші. Спеціальними гостями заходу були переможці "Євробачення 2022" - Kalush Orchestra.
Єфросиніна разом із Тимуром Мірошниченком була ведучою заходу. Вона подякувала всім, хто відвідав телемарафон, і, хто дивився по телебаченню.
"Дякуємо всім, хто прийшов до Бранденбургзьких воріт, та всім, хто дивився нас по всьому світу!" – написала Маша у дописі.
Там Єфросиніна постала в екстравагантному топі з воланами і чорних штанях. Вечірній макіяж і укладання з локонами доповнили її аутфіт. У вухах у неї були червоні сережки у вигляді китиці калини від українського бренду Bevza.
У таких сережках у Каннах з'явилася Катя Осадча.
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