В екстравагантному топі і з сережками-калиною: Єфросиніна показала фото із благодійного телемарафону у Німеччині

В екстравагантному топі і з сережками-калиною: Єфросиніна показала фото із благодійного телемарафону у Німеччині

Ведуча подякувала всім, хто прийшов на захід і дивився його по телебаченню.

Маша Єфросиніна опублікувала в Instagram світлини із другого міжнародного телемарафону #SaveUkraine #StopWar, який відбувся у Німеччині.

Під час нього було зібрано 6 мільйонів гривень. За ці кошти придбали медичне обладнання для лікарень України, які щодня приймають поранених цивільних і військових під час війни.

Фото: Instagram Маші Єфросиніної

Фото: Instagram Маші Єфросиніної

У концерті взяли участь Kadebostany, "Океан Ельзи", Тіна Кароль, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Макс Барських, alyona alyona, Melovin, Антитіла та інші. Спеціальними гостями заходу були переможці "Євробачення 2022" - Kalush Orchestra.

Фото: Instagram Маші Єфросиніної

Єфросиніна разом із Тимуром Мірошниченком була ведучою заходу. Вона подякувала всім, хто відвідав телемарафон, і, хто дивився по телебаченню.

Фото: Instagram Маші Єфросиніної

"Дякуємо всім, хто прийшов до Бранденбургзьких воріт, та всім, хто дивився нас по всьому світу!" – написала Маша у дописі.

Фото: Instagram Маші Єфросиніної

Там Єфросиніна постала в екстравагантному топі з воланами і чорних штанях. Вечірній макіяж і укладання з локонами доповнили її аутфіт. У вухах у неї були червоні сережки у вигляді китиці калини від українського бренду Bevza.

У таких сережках у Каннах з'явилася Катя Осадча.

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