Маша Єфросиніна показала, як із Джамалою і Саніною підтримували "Динамо" на благодійному матчі

Ведуча зі співачками підтримали футболістів у Німеччині.

Маша Єфросиніна очолила українську групу підтримки на благодійному матчі українського "Динамо" в Німеччині. Ведуча разом із Джамалою і Юлією Саніною організували музичний перформанс для вболівальників. Юлія виконала гімн України, а Джамала - Ave Maria.

Фото та відео із футбольного матчу Єфросиніна опублікувала в Instagram.

"Допомагати, щоб жити… Так я називаю стан, в якому відчуваю пульсацію, емоції та жагу до життя. За мирних часів прозвучало б, як лютий пафос, але за тих часів і відчуттів цих не було, бо було особисте, материнське, робоче, фантазійне, ліниве, світське та ще багато чого, що геть забрала війна…

(гортайте вправо)

Я можу дозволити собі такі вислови, адже відчуваю, що не одна така.

Днями я потрапила на благодійний #MatchforPeace, з яким наше @fc_dynamo_kyiv мандрує світом, і побачила на власні очі наших гравців, які билися на полі за перемогу з особливою силою…

Ця сила прокинулася в кожному з нас, коли до нас прийшли забирати наш дім.

Хто б де не був і як би не допомагав своїй країні, робить це з цією самою надприродною силою та одержимістю…

Я стояла, слухала гімн у виконанні @the_hardkiss та Ave Maria від @jamalajaaa, і знов ця сила - голоси тендітних дівчат звучать, як ніколи не звучали: в них біль та жага перемоги!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) / Instagram Маші Єфросиніної

35 тисяч глядачів на трибунах підспівували наш гімн - це сила, яка в кожній клітині українця! Наші хлопці перемогли 3:2 та зібрали 400 000 євро на потреби України. Красива та сильна гра - феєрична перемога! Вважаю, це гарний знак", - написала Єфросиніна.

Читайте також: