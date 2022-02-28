Маша Єфросиніна звернулася до російських військових: "Здавайтеся та отримайте амністію та гроші!"

Маша Єфросиніна звернулася до російських військових: "Здавайтеся та отримайте амністію та гроші!"

Журналістка, ведуча та посол ООН Маша Єфросиніна опублікувала в Instagram дуже важливе повідомлення.

У ньому йдеться, що Міністерство оборони України та світова айтіспільнота пропонують російським військовим здатися, отримати амністію та заробити за це грошей.

Здавшись українській армії та передавши їй бойову техніку, російський солдат одразу ж отримає на банківський рахунок або на руки 5 млн. рублів. Докладніше про це Марія як посол ООН розповіла у своєму черговому зверненні до людей, яке опублікувала в Instagram.

Найважливіший репост, який ви можете зробити зараз❗️

Міністерство оборони України та світова айтіспільнота пропонують російським військовим здатися, отримати амністію та заробити. Айтівці з усього світу зібрали мільйони доларів і продовжуватимуть збір, щоб виплатити російським військовим 5 мільйонів рублів у криптовалюті, на рахунок або готівкою. Щойно солдати з військовою технікою здаються, вони одержують гроші. Амністія – після суду. Але головне, що вони можуть прямо зараз здатися і зараз отримати гроші.

Алгоритм дій для російських військових:

1. Військовослужбовець ЗС РФ (особисто або у складі підрозділу):

• ухвалює рішення припинити участь у військових злочинах, злочинах проти людства, геноциді та інших протиправних діях, що підпадають під юрисдикцію міжнародного суду в Гаазі;

• усвідомлює необхідність забезпечити безпечне майбутнє для себе та своїх близьких, їхній добробут;

• здається в полон разом із ОВТ або її знищує. При виході використовує білий прапор, підняті вгору руки та інші сигнали, що дозволяють однозначно ідентифікувати свої наміри (ствол/вежа розгорнуті у протилежний бік та/або піднято вгору, ракети з пускових установок знято тощо);

• реалізує своє право на гідне майбутнє, що надається та забезпечується українською стороною;

2. Українська сторона:

• забезпечує правовий захист із боку держави;

• виконує всі дії, зазначені вище щодо реалізації зазначеної ініціативи.

Call-центр: +380914810446

Сайт: https://stopwar.fund/

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