"Масове вбивство невинних", "Гірше, ніж ІДІЛ": 10 обкладинок світових ЗМІ про геноцид у Бучі

На шпальтах світових видань з'явилися трупи мирних українців.
Після того, як ЗСУ звільнили Бучу, у Мережі почали з'являтися перші знімки звільненого міста. Ці фото шокували всіх. Весь світ побачив жахіття, які там залишив "руський мір": вулиці, вкриті трупами, зруйновані будинки, лікарні, аптеки, магазини, мародерство.
Російські окупанти безжально знущалися над людьми, дітьми, катували їх, ґвалтували, вбивали і знищували будинки.
Злочини Росії потрапили на шпальти світових ЗМІ із заголовками "Масове вбивство безневинних", "Геноцид", "Гірше, ніж ІДІЛ", "Жахіття у Бучі", "Росія повинна відповісти за це". Світова преса написала правду про закатованих мирних людей, братську могилу і жорстокість російських солдат.
Звірства росіян на обкладинки помістили такі авторитетні ЗМІ: The Times, Daily Mail, The Guardian, Mirror, Financial Times, Daily Express та інші.
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