Масово йдуть перевіряти простату: приклад короля Чарльза III надихнув британців

Після того, як Букінгемський палац оголосив, що на короля Чарльза III цього тижня чекає операція з приводу збільшення простати, кількість пошукових запитів на кшталт "збільшена простата" на веб-сайті Національної служби охорони здоров'я різко зросла.

Чарльз не просто так публічно поділився своїм діагнозом.

"Наступного тижня на короля чекає операція з приводу збільшення простати. Як і тисячі чоловіків щороку, король звертається за лікуванням з приводу збільшення простати. Це не пов'язано з раком і Чарльз вирушить до лікарні для коригувальної процедури. Публічні виступи монарха будуть відкладені на короткий період відновлення", — йдеться в заяві Букінгемського палацу, опублікованій минулого тижня.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

У середу на сторінку служби охорони здоров'я, присвячену збільшенню простати, було здійснено 16 410 відвідувань, що еквівалентно одному відвідуванню кожні п'ять секунд. Національна служба охорони здоров'я Англії заявила, що це в 11 разів більше, ніж 1414 звернень, зареєстрованих у вівторок, пише Daily Mail.

Експерти вважають, що бажання короля поділитися своїм діагнозом збільшеної простати призведе до збільшення числа чоловіків із симптомами цього захворювання, які звертаються за допомогою. І зрозуміло, що 75-річний Чарльз дуже хотів поділитися своїм діагнозом, щоб спонукати інших чоловіків, у яких можуть виникнути симптоми, пройти обстеження відповідно до медичних рекомендацій.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня королева Камілла здійснила вихід у світ і публічно прокоментувала стан здоров'я свого чоловіка.

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