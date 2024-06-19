Мати не затьмарила доньку: королева Летиція із сім'єю на святкуванні 10-річчя правління короля Філіпа VI

Філіп VI, його дружина королева Летиція та дві дорослі дочки були присутні сьогодні на урочистостях на честь святкування 10-річчя проголошення Його Величності королем Іспанії.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Королева Летиція з'явилася на заході в синьому вбранні, що складається з атласного топа і спідниці міді від іспанського бренду Maksu, який вже носила раніше на вручення премії ABC Journalism Awards 2023. До вбрання королева підібрала золоті босоніжки на пласкій підошві (нагадаємо, вона все ще готується до операції на нозі після перелому фаланги пальця), а також одягла сережки у формі крапель від Sibela, зробила макіяж і розпустила волосся.

Принцеса Леонор, король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева явно не хотіла відволікати увагу від своєї старшої доньки та спадкоємиці іспанського трону – принцеси Леонор, яка вибрала для нового виходу яскравий штанний костюм у поєднанні з нюдовими туфлями на підборах. У принцеси Астурійської було розпущене волосся, на обличчі був легкий макіяж, а на грудях пришпилений орден (такий самий носив і король Філіп VI).

Винуватець урочистостей був у класичному костюмі і стояв між своєю дружиною та старшою дочкою. Також захід відвідала і молодша дочка королівського подружжя – інфанта Софія. Молодша сестра Леонор була в комбінезоні з вирізами з боків, зробила ледь помітний макіяж і розпустила довге русяве волосся.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали про десять цікавих фактів про короля Філіпа VI.

Читайте також: