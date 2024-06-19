Мати не затьмарила доньку: королева Летиція із сім'єю на святкуванні 10-річчя правління короля Філіпа VI

Король Іспанії Філіп VI сьогодні, 19 червня, святкує 10-річчя від дня сходження на престол.
Філіп VI, його дружина королева Летиція та дві дорослі дочки були присутні сьогодні на урочистостях на честь святкування 10-річчя проголошення Його Величності королем Іспанії.
Королева Летиція з'явилася на заході в синьому вбранні, що складається з атласного топа і спідниці міді від іспанського бренду Maksu, який вже носила раніше на вручення премії ABC Journalism Awards 2023. До вбрання королева підібрала золоті босоніжки на пласкій підошві (нагадаємо, вона все ще готується до операції на нозі після перелому фаланги пальця), а також одягла сережки у формі крапель від Sibela, зробила макіяж і розпустила волосся.
Королева явно не хотіла відволікати увагу від своєї старшої доньки та спадкоємиці іспанського трону – принцеси Леонор, яка вибрала для нового виходу яскравий штанний костюм у поєднанні з нюдовими туфлями на підборах. У принцеси Астурійської було розпущене волосся, на обличчі був легкий макіяж, а на грудях пришпилений орден (такий самий носив і король Філіп VI).
Винуватець урочистостей був у класичному костюмі і стояв між своєю дружиною та старшою дочкою. Також захід відвідала і молодша дочка королівського подружжя – інфанта Софія. Молодша сестра Леонор була в комбінезоні з вирізами з боків, зробила ледь помітний макіяж і розпустила довге русяве волосся.
Раніше ми розповідали про десять цікавих фактів про короля Філіпа VI.
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