Мати пасинка Беатріс Йоркської розповіла, яка з принцеси мачуха

Коли принцеса Беатріс одружилася з Едоардо Мапеллі-Моцці 2020 року, вона стала мачухою його сина — Крістофера Вульфа, народженого від попередніх стосунків Едо з Дарою Хуанг.

У новому інтерв'ю Harper's Bazaar UK архітекторка та дизайнерка із Флориди поділилася своїм позитивним поглядом на спільне виховання дітей зі своїм колишнім та принцесою Беатріс.

"У Вольфі дві пари батьків, які намагаються допомогти йому з обох боків, і я просто думаю: "Чим більше, тим краще. Мені пощастило, що навколо нього такі позитивні люди, які справді люблять його. Я не розумію людей, які розлучаються, а потім тримають своїх дітей як заставу, це не має жодного сенсу. Йдеться про створення щасливого дому та способу життя", — розповіла жінка в новому інтерв'ю, цитує її слова видання People.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Про принцесу Беатріс у Дари лише чудові враження. Після того, як Беатріс та Едо оголосили про свої заручини 2019 року, Хуан привітала пару. "Я бажаю всього найкращого Едо та Беатріс і з нетерпінням чекаю на об'єднання наших сімей", — сказала вона тоді у своїй заяві.

35-річна принцеса Йоркська Беатріс стала першим представником свого покоління британської королівської родини, яка вступила у роль мачухи. Вони з Едоардо часто беруть Крістофера на публічні сімейні заходи, як, наприклад, різдвяна прогулянка чи концерт, організований принцесою Уельською у Вестмінстерському абатстві.

Принцеса Беатріс з чоловіком та пасинком / Фото: Associated Press

Пара, нагадаємо, також виховує спільну дочку Сієнну, якій у вересні виповниться три роки. Раніше Беатріс розповідала, чи планує ще народжувати дітей.

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