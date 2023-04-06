Мати у блакитному жакеті, донька – у молочному: імператриця Масако і принцеса Айко прогулялися фермою

Японський імператор Нарухіто, імператриця Масако і їхня донька - принцеса Айко відвідали Імператорську ферму у Таканедзаві.

Імператорська родина прогулялася територією ферми, де їм влаштували невелику фотосесію.

Імператор Нарухіто, імператриця Масако і принцеса Айко / Фото: Getty Images

Імператриця була одягнена у блакитний жакет оверсайз, білий топ і широкі чорні штани. На шиї у неї був блакитний шарф з принтом. Образ Масако доповнила блакитним клатчем і чорними шкіряними туфлями. У вухах у неї були лаконічні сережки, а на шиї – перлинна підвіска на ланцюжку.

Айко обрала жакет молочного відтінку, білий топ і чорні штани з невеликими розрізами спереду. Вбрання принцеса доповнила чорними замшевими туфлями з пітоновими носками. На шиї красувався ланцюжок із кулоном, а на плечі висіла біла сумка із коричневими вставками.

Імператор Нарухіто, імператриця Масако і принцеса Айко / Фото: Getty Images

Імператор одягнув чорний піджак, сірі штани, білу сорочку, блакитну краватку з візерунком і чорні туфлі.

Сім'я одягла на обличчя білі захисні маски.

Нагадаємо, на святкуванні свого 63-річчя імператор Нарухіто влаштував святкування в Імператорському палаці в Токіо.

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