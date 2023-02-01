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Мати затьмарила дочку: два нові виходи королеви Максими та принцеси Катаріни-Амалії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Мати затьмарила дочку: два нові виходи королеви Максими та принцеси Катаріни-Амалії

Принцеса Катаріна-Амалія та королева Максима / Фото: Getty Images

Король і королева Нідерландів разом із старшою дочкою принцесою Оранською Катаріною-Амалією продовжують мандрувати Карибськими островами.

Днями сімейство відвідало Royal Aruba Aloe – це найстаріша компанія з виробництва алое віра у світі. Максима приїхала у світлій сукні без рукавів від Natan Couture та лакованих бежевих туфлях від Salvatore Ferragamo. Лук свій Максима доповнила аксесуаром на голові, квітковими сережками, окулярами від сонця від Chanel, а також браслетом із камінням на зап'ясті.

Принцеса Катаріна-Амалія та королева Максима / © Getty Images
Принцеса Катаріна-Амалія та королева Максима / Фото: Getty Images

Її дочка була в яскравій салатовій блузці, білих штанях зі стрілками, в руках несла строкатий клатч від Sarah's Bag і була взута в босоніжки від Gianvito Rossi.

Катаріна-Амалія доповнила і так яскравий образ помаранчевими сережками з торочкою від Zara і золотим кольє.

Королева Максима, король Віллем Олександр із принцесою Катаріною Амалією / © Getty Images
Королева Максима, король Віллем Олександр із принцесою Катаріною Амалією / Фото: Getty Images

Також королівське подружжя вирушило в похід національним парком Арікок, де Максима та її дочка з'явилися вже в зовсім інших образах. Королева одяглася в бежевий комбінезон і взула кросівки, а її дочка одягла жовту сорочку, білі штани і взула кеди. Король Віллем-Олександр також був одягнений у штани та сорочку, що пасують під образ його дружини Максими.

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Дата публікації
Перегляди
506
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