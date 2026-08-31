ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
316
Час на прочитання
1 хв

Мати принцес Беатріс та Євгенії повертається до Британії після того, як кілька місяців ховалася від публіки

Сара Фергюсон повертається до Великої Британії після семи місяців відсутності на публіці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Сара Фергюсон

Сара Фергюсон / © Associated Press

Колишня герцогиня Йоркська намагається триматися подалі від уваги громадськості та за кордоном на тлі наслідків скандалу з Епштейном.

Але тепер виданню People стало відомо, що Сара Фергюсон повернеться до Англії через кілька днів, невдовзі після того, як Меган Маркл та принц Гаррі повернулися до Великої Британії.

Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Кажуть, Сара орендуватиме будинок із шістьма спальнями приблизно за 8000 доларів на місяць. Видання The Sun, яке першим повідомило цю новину, стверджує, що будинок розташований у графствах навколо Лондона.

Нагадаємо, 66-річна Фергюсон повертається лише за кілька тижнів після того, як її дочка, принцеса Євгенія, народила третю дитину, з якою Сара, як кажуть, ще не зустрічалася.

Сара Фергюсон / © Associated Press

Сара Фергюсон / © Associated Press

Востаннє колишню герцогиню бачили на публіці у квітні, коли газета The Sun опублікувала фотографії, на яких вона була заскочена у гірському відокремленому місці в австрійських Альпах.

«Цей район просто прекрасний, і більшу частину часу тут дуже тихо, тому це ідеальне місце для такої відомої особистості, як вона, щоб причаїтися, коли ситуація розпалюється», — повідомило джерело.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie