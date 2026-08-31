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Мати принцес Беатріс та Євгенії повертається до Британії після того, як кілька місяців ховалася від публіки
Сара Фергюсон повертається до Великої Британії після семи місяців відсутності на публіці.
Колишня герцогиня Йоркська намагається триматися подалі від уваги громадськості та за кордоном на тлі наслідків скандалу з Епштейном.
Але тепер виданню People стало відомо, що Сара Фергюсон повернеться до Англії через кілька днів, невдовзі після того, як Меган Маркл та принц Гаррі повернулися до Великої Британії.
Кажуть, Сара орендуватиме будинок із шістьма спальнями приблизно за 8000 доларів на місяць. Видання The Sun, яке першим повідомило цю новину, стверджує, що будинок розташований у графствах навколо Лондона.
Нагадаємо, 66-річна Фергюсон повертається лише за кілька тижнів після того, як її дочка, принцеса Євгенія, народила третю дитину, з якою Сара, як кажуть, ще не зустрічалася.
Востаннє колишню герцогиню бачили на публіці у квітні, коли газета The Sun опублікувала фотографії, на яких вона була заскочена у гірському відокремленому місці в австрійських Альпах.
«Цей район просто прекрасний, і більшу частину часу тут дуже тихо, тому це ідеальне місце для такої відомої особистості, як вона, щоб причаїтися, коли ситуація розпалюється», — повідомило джерело.