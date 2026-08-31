Мати принцес Беатріс та Євгенії повертається до Британії після того, як кілька місяців ховалася від публіки

Сара Фергюсон / © Associated Press

Реклама

Колишня герцогиня Йоркська намагається триматися подалі від уваги громадськості та за кордоном на тлі наслідків скандалу з Епштейном.

Але тепер виданню People стало відомо, що Сара Фергюсон повернеться до Англії через кілька днів, невдовзі після того, як Меган Маркл та принц Гаррі повернулися до Великої Британії.

Реклама

Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Кажуть, Сара орендуватиме будинок із шістьма спальнями приблизно за 8000 доларів на місяць. Видання The Sun, яке першим повідомило цю новину, стверджує, що будинок розташований у графствах навколо Лондона.

Реклама

Нагадаємо, 66-річна Фергюсон повертається лише за кілька тижнів після того, як її дочка, принцеса Євгенія, народила третю дитину, з якою Сара, як кажуть, ще не зустрічалася.

Сара Фергюсон / © Associated Press

Востаннє колишню герцогиню бачили на публіці у квітні, коли газета The Sun опублікувала фотографії, на яких вона була заскочена у гірському відокремленому місці в австрійських Альпах.

«Цей район просто прекрасний, і більшу частину часу тут дуже тихо, тому це ідеальне місце для такої відомої особистості, як вона, щоб причаїтися, коли ситуація розпалюється», — повідомило джерело.

Новини партнерів

Новини партнерів