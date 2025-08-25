- Дата публікації
Майбутні великий герцог і герцогиня Люксембургу: показано нові портрети принца Гійома і принцеси Стефанії
Палац Люксембургу поділився новими офіційними портретами принца Гійома і його дружини.
Фотографії підготували на честь важливої події — зміни великого герцога країни.
Зараз цю посаду обіймає Анрі — батько Гійома, але 3 жовтня 2025 року в Люксембурзі відбудеться зміна влади — Анрі зречеться престолу на користь старшого сина.
Ці фотографії, зроблені люксембурзькими фотографами Карі Бартельмі та Крістіаном Ашманом.
Гійом і Стефанія у шлюбі від 2012 року і виховують двох синів. Після того, як вони посядуть місце на престолі, то носитимуть титули великий герцог Люксембургу та велика герцогиня Люксембургу. Його батько Анрі був великим герцогом від 7 жовтня 2000 року, від моменту зречення від влади свого його батька — герцога Жана.