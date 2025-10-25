ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

Майбутня королева Бельгії святкує 24-річчя: опубліковано нове фото принцеси Єлизавети

Старша дочка короля Бельгії Філіпа та королеви Матильди — принцеса Єлизавета — сьогодні святкує день народження.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Єлизавета

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Дівчині, яка мешкає зараз у США, оскільки навчається у Гарварді на магістерській програмі з державної політики у Школі Кеннеді, виповнюється 24 роки. Із цієї нагоди королівський палац поділився її новим фото.

«Сьогодні день народження принцеси Єлизавети! Вона задуває 24 свічки: гіп-гіп…🎂✨», — йдеться у підписі під фотографією.

Принцеса Єлизавета / © Instagram Бельгійської королівської родини

Принцеса Єлизавета / © Instagram Бельгійської королівської родини

На фото принцеса зображена великим планом, на ній одягнена кобальтова сукня без рукавів, волосся розпущене та укладене локонами, у вухах сережки з діамантами та гарний макіяж на обличчі.

Раніше ми розповідали про те, хто така принцеса Єлизавета і коли вона має зійти на престол.

Принцеса Єлизавета зі своєю мамою королевою Матильдою та братом / © Getty Images

Принцеса Єлизавета зі своєю мамою королевою Матильдою та братом / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie