Майбутня королева Бельгії святкує 24-річчя: опубліковано нове фото принцеси Єлизавети

Дівчині, яка мешкає зараз у США, оскільки навчається у Гарварді на магістерській програмі з державної політики у Школі Кеннеді, виповнюється 24 роки. Із цієї нагоди королівський палац поділився її новим фото.

«Сьогодні день народження принцеси Єлизавети! Вона задуває 24 свічки: гіп-гіп…🎂✨», — йдеться у підписі під фотографією.

На фото принцеса зображена великим планом, на ній одягнена кобальтова сукня без рукавів, волосся розпущене та укладене локонами, у вухах сережки з діамантами та гарний макіяж на обличчі.

