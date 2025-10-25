- Дата публікації
Майбутня королева Бельгії святкує 24-річчя: опубліковано нове фото принцеси Єлизавети
Старша дочка короля Бельгії Філіпа та королеви Матильди — принцеса Єлизавета — сьогодні святкує день народження.
Дівчині, яка мешкає зараз у США, оскільки навчається у Гарварді на магістерській програмі з державної політики у Школі Кеннеді, виповнюється 24 роки. Із цієї нагоди королівський палац поділився її новим фото.
«Сьогодні день народження принцеси Єлизавети! Вона задуває 24 свічки: гіп-гіп…🎂✨», — йдеться у підписі під фотографією.
На фото принцеса зображена великим планом, на ній одягнена кобальтова сукня без рукавів, волосся розпущене та укладене локонами, у вухах сережки з діамантами та гарний макіяж на обличчі.
Раніше ми розповідали про те, хто така принцеса Єлизавета і коли вона має зійти на престол.