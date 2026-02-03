ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
378
Час на прочитання
2 хв

Майбутня королева Норвегії має справу з наслідками після оприлюднення її листування з Епштейном

Оприлюднені нещодавно листи норвезької кронпринцеси Метте-Маріт засудженому педофілу Джеффрі Епштейну вже мають свої наслідки.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Метте-Маріт

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

У розсекречених нових документах зі справи Епштейна стало відомо, що майбутня на той момент кронпринцеса Норвегії вела з ним тісне листування та дружила.

Дружина кронпринца Гокона вже публічно прокоментувала цю ситуацію, заявивши: «Я глибоко шкодую про це, і це відповідальність, яку я маю взяти на себе. Я виявила недалекоглядність і шкодую, що колись контактувала з Епштейном. Це просто сором».

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

На даний момент організації, покровителькою яких є Метте-Маріт, проводять зустрічі для оцінки фактів та прийняття рішення про те, чи слід продовжувати надавати підтримку принцесі.

Директор зі зв'язків із громадськістю Червоного Хреста в країні заявив: «Це серйозне питання. Діти та молодь мають бути впевнені, що суспільство не терпить сексуального насильства. Тому важливо, щоб Її Королівська Високість кронпринцеса Метте-Маріт особисто висловила свою недалекоглядність у спілкуванні з Епштейном», - заявив Андреас Б'єрстад, повідомляє телеканал TV 2 Norge.

Також вже відомо, що найбільший центр сексуального та репродуктивного здоров'я та прав Норвегії припинив співпрацю з кронпринцесою Метте-Маріт.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

У заяві центру також йдеться: «Для нас найважливішим було дбати про наших пацієнтів, про всіх жертв насильства і про всіх, хто бореться за запобігання сексуальному насильству. Саме тому ми хочемо припинити нашу співпрацю з Її Королівською Високістю кронпринцесою Метте-Маріт».

Кронпринцеса переживає непростий період, оскільки її старший син Маріус Хойбі, сьогодні, 3 лютого, має постати перед судом. А в неділю його знову заарештували за нові правопорушення.

Дата публікації
Кількість переглядів
378
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie