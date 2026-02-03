Майбутня королева Норвегії має справу з наслідками після оприлюднення її листування з Епштейном

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

У розсекречених нових документах зі справи Епштейна стало відомо, що майбутня на той момент кронпринцеса Норвегії вела з ним тісне листування та дружила.

Дружина кронпринца Гокона вже публічно прокоментувала цю ситуацію, заявивши: «Я глибоко шкодую про це, і це відповідальність, яку я маю взяти на себе. Я виявила недалекоглядність і шкодую, що колись контактувала з Епштейном. Це просто сором».

На даний момент організації, покровителькою яких є Метте-Маріт, проводять зустрічі для оцінки фактів та прийняття рішення про те, чи слід продовжувати надавати підтримку принцесі.

Директор зі зв'язків із громадськістю Червоного Хреста в країні заявив: «Це серйозне питання. Діти та молодь мають бути впевнені, що суспільство не терпить сексуального насильства. Тому важливо, щоб Її Королівська Високість кронпринцеса Метте-Маріт особисто висловила свою недалекоглядність у спілкуванні з Епштейном», - заявив Андреас Б'єрстад, повідомляє телеканал TV 2 Norge.

Також вже відомо, що найбільший центр сексуального та репродуктивного здоров'я та прав Норвегії припинив співпрацю з кронпринцесою Метте-Маріт.

У заяві центру також йдеться: «Для нас найважливішим було дбати про наших пацієнтів, про всіх жертв насильства і про всіх, хто бореться за запобігання сексуальному насильству. Саме тому ми хочемо припинити нашу співпрацю з Її Королівською Високістю кронпринцесою Метте-Маріт».

Кронпринцеса переживає непростий період, оскільки її старший син Маріус Хойбі, сьогодні, 3 лютого, має постати перед судом. А в неділю його знову заарештували за нові правопорушення.