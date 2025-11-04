Майбутня королева Норвегії вперше публічно висловилася про свого брата, якого судитимуть

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Однокровному братові принцеси Маріусу Хойбі пред’явлено 32 звинувачення, включаючи зґвалтування. Днями Інгрід Олександра вперше висловилася про свого зведеного брата напередодні майбутнього кримінального суду.

2 листопада телеканал NRK опублікував інтерв’ю з майбутньою королевою Норвегії, в якому вона порушила мовчання щодо звинувачень та ситуації, пов’язаної з її зведеним братом.

Принцеса Інгрід Александра з мамою кронпринцесою Метте-Маріт / © Getty Images

28-річний Маріус постане перед судом у лютому 2026 року за звинуваченням у зґвалтуванні чотирьох жінок, як повідомляло агентство AFP. Влітку Маріусу були пред’явлені звинувачення у 32 злочинах, включаючи зґвалтування, домашнє насильство та напад через рік після його початкового арешту. У разі визнання його винним, чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.

Маріус Хойбі / © Getty Images

21-річна принцеса Інгрід Олександра відповіла на запитання щодо ситуації навколо її зведеного брата під час рідкісного інтерв’ю в Сіднейському університеті в Австралії, де вона зараз навчається на бакалавріаті з соціальних наук, пише People.

Принцеса Інгрід Олександра з батьком кронпринцем Хоконом / © Getty Images

«Звичайно, це тяжко. І для тих із нас, хто поряд, і для мене як сестри, і для мами з татом. І, звичайно, для всіх, кого торкнулася ця справа», — сказала принцеса Інгрід Олександра.

Нагадаємо, принцеса Інгрід Олександра — дочка кронпринця Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт, і вона є другою в лінії наслідування престолу після її батька. Нині в Норвегії править її дід — король Гаральд V.