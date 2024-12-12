Майбутній король Англії має кумедне прізвисько: як називають принца Джорджа

У старшого сина принца та принцеси Уельських є прізвисько, яке йому дали однокласники. І воно просочилося у пресу.
Друзі та однокласники у школі Ламбрук називають Джорджа "PG" — миле відсилання до "принц Джордж".
Це чарівне прізвисько майбутнього короля Великої Британії популярне не лише у школі, його також використовують у королівській родині. Кажуть, що принцеса Кейт та принц Вільям прийняли це прізвисько, іноді навіть називаючи свого старшого "PG Tips" на честь культового британського бренду чаю, пише журнал ok!.
Прізвисько є й у двох молодших дітей Уельських – принцесу Шарлотту називають Лотті, а принца Луї у сім'ї називають Лу-багс.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про інші кумедні прізвиська членів британської королівської родини.
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