Майбутній король Англії має кумедне прізвисько: як називають принца Джорджа

У старшого сина принца та принцеси Уельських є прізвисько, яке йому дали однокласники. І воно просочилося у пресу.

Друзі та однокласники у школі Ламбрук називають Джорджа "PG" — миле відсилання до "принц Джордж".

Принц Джордж / Фото: Associated Press

Це чарівне прізвисько майбутнього короля Великої Британії популярне не лише у школі, його також використовують у королівській родині. Кажуть, що принцеса Кейт та принц Вільям прийняли це прізвисько, іноді навіть називаючи свого старшого "PG Tips" на честь культового британського бренду чаю, пише журнал ok!.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї / Фото: Getty Images

Прізвисько є й у двох молодших дітей Уельських – принцесу Шарлотту називають Лотті, а принца Луї у сім'ї називають Лу-багс.

Принц Луї та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про інші кумедні прізвиська членів британської королівської родини.

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