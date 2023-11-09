Майбутній король Данії виявився замішаним у любовному скандалі: як відреагувала його дружина кронпринцеса Мері

Давно ніхто з членів монарших сімей не був замішаний у скандалі.

55-річному синові королеви Данії Маргреті II приписують інтрижку з мексиканською світською левицею після того, як іспанський журнал Lecturas опублікував фотографії спадкового принца Фредеріка з Женев'євою Касановою під час його приватної поїздки до Мадрида. Їх бачили на одній із виставок у Мадриді і одразу ж написали, що данський принц зраджує дружину.

Женев'єва для журналу HOLA! прокоментувала ситуацію: "Я категорично заперечую заяви, які передбачають романтичні стосунки між мною та принцом Фредеріком. Будь-яка заява такого типу не тільки повністю позбавлена правди, а й зловмисно спотворює факти. Це вже в руках моїх адвокатів, які подбають про відповідні кроки для захисту мого права на честь, правду та конфіденційність".

Повідомляється, що спільний друг кронпринца Фредеріка та Женев'єви не зміг супроводжувати принца на художню виставку через хворобу та попросив дівчину піти замість нього. Вона погодилася, а після відвідин виставки вони з принцом вирушили прогулятися парком Ель-Ретіро і повечеряли в ресторані El Corral de la Morería у самому серці Мадрида. Очевидно, преса піднесла цю "прогулянку" як щось романтичне. Звернулися навіть за коментарями до данського королівського палацу, але дружина Фредеріка — кронпринцеса Мері — відмовилася будь-що коментувати.

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями кронпринц та кронпринцеса вітали короля Філіпа VI та королеву Летицію. Разом вони також відвідували виставку та музей. А Мері та Фредерік продемонстрували свій міцний зв'язок на публіці, наче нічого й не було.

Королева Летиція і король Філіп VI у Данії з кронпринцем Фредеріком та кронпринцесою Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, їхню красиву історію кохання ми розповідали вам раніше.

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