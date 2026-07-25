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Майбутній король Норвегії публічно прокоментував, як почувається його дружина Метте-Марит після пересадки легень
Норвезький кронпринц Гокон відвідав мешканців Драммена, які постраждали від масштабної пожежі, яка знищила понад 100 будинків.
Під час візиту він поділився з представниками ЗМІ інформацією про стан здоров'я своєї дружини, кронпринцеси Метте-Маріт.
«На щастя, ситуація покращується. Але це лише початок довгого шляху до відновлення», — заявив кронпринц під час візиту в район Драммена, муніципалітет, розташований трохи більше ніж за 40 кілометрів від Осло, який був майже повністю спустошений пожежею, яка знищила понад 100 будинків.
Там майбутній король зустрівся з евакуйованими сім'ями, волонтерами, які працювали над повним гасінням пожежі, та представниками муніципалітету, щоб дізнатися про ситуацію як для сімей, так і для самого муніципалітету. Але, хоча це й не було головною темою, неможливо було оминути принцесу Метте-Маріт та її одужання в останні дні після виписки з лікарні.
Раніше, нагадаємо, кронпринцеса сама прокоментувала свій стан здоров'я після операції та подякувала донорам та людям, які щиро за неї переживали.