Майбутній король принц Вільям категорично не хоче бачити на своїй коронації одного близького родича: хто це

У зв’язку з нещодавньою відмовою його дядька принца Ендрю від титулу герцога Йоркського повідомляється, що принц не візьме участі в коронації свого племінника Вільяма, коли той зійде на престол.

У новому повідомленні стверджується, що принц Уельський незадоволений нещодавнім рішенням позбавити принца Ендрю королівських титулів і плануэ вжити «жорсткіших» заходів, коли стане королем.

Газета Sunday Times стверджує, що спадкоємець престолу принц Вільям, як і раніше, не налаштований запрошувати Ендрю на свою коронацію, коли настане час, а також бажав би більш жорстких заходів для колишнього герцога Йоркського на тлі скандалів, що продовжуються, за його участі.

Журнал Hello! пише, що з принцом Вільямом, як і з його батьком, королем Чарльзом, консультувалися з приводу рішення, яке призвело до відмови Ендрю від титулів, хоча Вільям хотів, щоб його батько зайняв більш тверду позицію.

У новому звіті стверджується, що Вільям також розглядає можливість заборони колишній дружині Ендрю — Сарі Фергюсон — на королівські заходи. Їхні дочки — близькі кузини Вільяма, принцеса Беатріс та принцеса Євгенія, — як і раніше, будуть бажаними гостями на сімейних та офіційних заходах.

Нагадаємо, Ендрю — середній син королеви Єлизавети II, добровільно відмовився від титулів, але залишається принцом, оскільки народився з цим титулом і залишиться восьмим у черзі на престол. Його колишня дружина Сара також втратила титул герцогині Йоркської.