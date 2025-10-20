ТСН у соціальних мережах

Майбутній король принц Вільям категорично не хоче бачити на своїй коронації одного близького родича: хто це

Принц Вільям ще не став королем, але його коронація вже активно обговорюється у пресі.

Принц Ендрю та принц Вільям

Принц Ендрю та принц Вільям / © Getty Images

У зв’язку з нещодавньою відмовою його дядька принца Ендрю від титулу герцога Йоркського повідомляється, що принц не візьме участі в коронації свого племінника Вільяма, коли той зійде на престол.

У новому повідомленні стверджується, що принц Уельський незадоволений нещодавнім рішенням позбавити принца Ендрю королівських титулів і плануэ вжити «жорсткіших» заходів, коли стане королем.

Принц Ендрю / © Getty Images

Принц Ендрю / © Getty Images

Газета Sunday Times стверджує, що спадкоємець престолу принц Вільям, як і раніше, не налаштований запрошувати Ендрю на свою коронацію, коли настане час, а також бажав би більш жорстких заходів для колишнього герцога Йоркського на тлі скандалів, що продовжуються, за його участі.

Журнал Hello! пише, що з принцом Вільямом, як і з його батьком, королем Чарльзом, консультувалися з приводу рішення, яке призвело до відмови Ендрю від титулів, хоча Вільям хотів, щоб його батько зайняв більш тверду позицію.

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

У новому звіті стверджується, що Вільям також розглядає можливість заборони колишній дружині Ендрю — Сарі Фергюсон — на королівські заходи. Їхні дочки — близькі кузини Вільяма, принцеса Беатріс та принцеса Євгенія, — як і раніше, будуть бажаними гостями на сімейних та офіційних заходах.

Принцеса Євгенія, принц Ендрю і принцеса Беатріс / © Associated Press

Принцеса Євгенія, принц Ендрю і принцеса Беатріс / © Associated Press

Нагадаємо, Ендрю — середній син королеви Єлизавети II, добровільно відмовився від титулів, але залишається принцом, оскільки народився з цим титулом і залишиться восьмим у черзі на престол. Його колишня дружина Сара також втратила титул герцогині Йоркської.

