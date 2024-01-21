Майбутня королева Норвегії – Інгрід Олександра – святкує 20-річчя: палац поділився незвичайним фото

Дочка кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт – принцеса Інгрід Олександра – 21 січня святкує свій 20-й день народження.

Норвезький королівський палац поділився новим знімком на честь іменинниці, під яким написано:

"З днем ​​народження принцесу Інгрід Олександру, якій сьогодні виповнюється 20 років

Свою першу службу принцеса розпочала в інженерному батальйоні табору Скьольд в Індре-Трумсі".

На фото принцесу знято у військовій формі. Також представлено і відео, де Її Високість розбирає автомат, а також крокує у строю разом зі своїми однокурсниками.

Нагадаємо, військову підготовку в академії Сарагоси зараз проходить і майбутня королева Іспанії – принцеса Леонор.

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