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Має апетитний вигляд: Меган Маркл показала один зі своїх улюблених сніданків
Меган Маркл показала ще один варіант сніданку, який готує для сім’ї.
На сторінці свого бренду As Ever герцогиня Сассекська опублікувала фотографію одного зі сніданків. На тарілці знаходиться млинець, а на ньому зверху начинка — нарізані скибочками банани, полуниця і все це зверху полито шоколадною пастою.
Меган пише, що це просто «райська насолода».
Дружина принца Гаррі не вперше розповідає і показує, як любить розпочинати свій день. Раніше герцогиня вже ділилася інформацією про те, який сніданок люблять її чоловік Гаррі та син Арчі.
«Я встаю раніше за дітей, зазвичай о 6:30, потім я буджу їх, одягаю, і ми спускаємося вниз. Я люблю готувати сніданок для своєї сім’ї», — каже Меган, як починається її день. «Мій чоловік та Арчі обоє люблять яєчню, таку, де багато бекону. А іноді ти не маєш часу на все це, і ти просто кладеш заморожену вафлю в тостер і закінчуєш на цьому», — розповідає Меган. «І в цьому теж немає нічого ганебного».
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, яким був улюблений сніданок принцеси Діани. Його може повторити кожен у себе вдома.