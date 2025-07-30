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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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1041
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1 хв

Має апетитний вигляд: Меган Маркл показала один зі своїх улюблених сніданків

Меган Маркл показала ще один варіант сніданку, який готує для сім’ї.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

На сторінці свого бренду As Ever герцогиня Сассекська опублікувала фотографію одного зі сніданків. На тарілці знаходиться млинець, а на ньому зверху начинка — нарізані скибочками банани, полуниця і все це зверху полито шоколадною пастою.

Меган пише, що це просто «райська насолода».

Сніданок Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Сніданок Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Дружина принца Гаррі не вперше розповідає і показує, як любить розпочинати свій день. Раніше герцогиня вже ділилася інформацією про те, який сніданок люблять її чоловік Гаррі та син Арчі.

«Я встаю раніше за дітей, зазвичай о 6:30, потім я буджу їх, одягаю, і ми спускаємося вниз. Я люблю готувати сніданок для своєї сім’ї», — каже Меган, як починається її день. «Мій чоловік та Арчі обоє люблять яєчню, таку, де багато бекону. А іноді ти не маєш часу на все це, і ти просто кладеш заморожену вафлю в тостер і закінчуєш на цьому», — розповідає Меган. «І в цьому теж немає нічого ганебного».

Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, яким був улюблений сніданок принцеси Діани. Його може повторити кожен у себе вдома.

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