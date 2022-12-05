Має блискучий вигляд: розкрито головний секрет догляду за шкірою королеви Камілли

Королеві Каміллі 75 років, але дружина короля Чарльза має чудовий вигляд. Навіть кращий, ніж кілька десятків років тому.

Як розповіла експертка та засновниця WOW Facial Клер Вільямс, королева-консорт використовує деякі ритуали для краси, щоб мати молодший вигляд.

Експертка розповіла Express.co.uk, що у Камілли хороша генетика, але є ще низка факторів, що впливають на досягнення цього молодого вигляду.

"Окрім косметичних процедур, бездоганний зовнішній вигляд Камілли також може бути обумовлений суворим режимом догляду за шкірою, збалансованою дієтою та сонцезахисним кремом", - заявила Клер.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Вважається, що королева-консорт дотримується різноманітної та здорової дієти в палаці і може споживати переважно органічні продукти, як і король Чарльз. Король Чарльз, який протягом багатьох років був пристрасним захисником навколишнього середовища, має власну органічну ферму, а кілька років тому він заснував Duchy Originals, бренд екологічно чистих продуктів харчування та напоїв.

Також Камілла суворо дотримується правил догляду за шкірою вранці та ввечері. Не виключено, що вона не нехтує пілінгом і використовує зволожувальні засоби, що омолоджують, і сироватки перед сном. А ще в обов'язковому догляді за шкірою Камілла має сонцезахисний крем, який вона використовує навіть у зимовий час. Це один із найкращих та найпростіших способів захистити зовнішній вигляд та здоров'я вашої шкіри в будь-якому віці.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Цікавий факт - королева Камілла курила багато років, але 2001 року завдяки гуру здоров'я Мосарафу Алі змогла позбутися цієї звички. І це, звичайно, допомогло її шкірі мати кращий вигляд.

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