Має чарівний вигляд: Джилл Байден у сукні з квітковим принтом повернулася з відпустки

Президентське подружжя відпочило на озері Тахо, яке розташоване на кордоні штатів Каліфорнія та Невада.

Президент США Джо Байден зі своєю дружиною Джилл Байден потрапили в обєктиви фотографів, коли повернулися з відпустки, яку провели на озері Тахо, до Вашингтона. Подружжя йшло Південною галявиною до Білого дому.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Перша леді, як завжди, мала чудовий вигляд. На ній була синя сукня міді з білим квітковим принтом, зверху якої вона одягла подовжений блакитний жакет.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Вбрання Джилл поєднала з білими босоніжками на танкетці. Вона зробила акуратне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і завершила лук золотистими сережками-кільцями.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Байден був одягнений у чорний піджак, світло-блакитну сорочку у смужку, класичні темні штани і кросівки. На обличчі у нього були улюблені окуляри-авіатори.

Нагадаємо, минулого разу подружжя Байденів папараці заскочили після заняття з пілатесу.

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