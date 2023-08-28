Має чарівний вигляд: Джилл Байден у сукні з квітковим принтом повернулася з відпустки

Президентське подружжя відпочило на озері Тахо, яке розташоване на кордоні штатів Каліфорнія та Невада.
Президент США Джо Байден зі своєю дружиною Джилл Байден потрапили в обєктиви фотографів, коли повернулися з відпустки, яку провели на озері Тахо, до Вашингтона. Подружжя йшло Південною галявиною до Білого дому.
Перша леді, як завжди, мала чудовий вигляд. На ній була синя сукня міді з білим квітковим принтом, зверху якої вона одягла подовжений блакитний жакет.
Вбрання Джилл поєднала з білими босоніжками на танкетці. Вона зробила акуратне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і завершила лук золотистими сережками-кільцями.
Байден був одягнений у чорний піджак, світло-блакитну сорочку у смужку, класичні темні штани і кросівки. На обличчі у нього були улюблені окуляри-авіатори.
Нагадаємо, минулого разу подружжя Байденів папараці заскочили після заняття з пілатесу.
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