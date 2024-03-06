Має чарівний вигляд: прессекретарка Байдена одягла на церемонію обтислу сукню з квітковим принтом

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр взяла участь у церемонії вручення Міжнародної жіночої нагороди за мужність. Захід відбувся у східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.

Для такої події прессекретарка обрала жіночний образ. На ній була обтисла сукня кольору морської хвилі з різнокольоровим квітковим принтом і рукавами-ліхтариками.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Вбрання Карін скомбінувала з чорними замшевими чоботами на підборах.

Жан-П’єр зробила улюблене об'ємне укладання з кучерями, макіяж із персиковими тінями, прикрасила вуха елегантними перлинними сережками, а руку – срібним браслетом.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Карін Жан-П’єр з'явилася на роботі у костюмі кольору Апероль.

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