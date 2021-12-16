Має чудовий вигляд: 95-річна Єлизавета II після проблем зі здоров'ям з'явилася на публіці

Має чудовий вигляд: 95-річна Єлизавета II після проблем зі здоров'ям з'явилася на публіці

Королева Єлизавета II проводить як віртуальні аудієнції так і особисті зустрічі.

Вчора у Віндзорському замку Її Величність зустрілася з Хейсамом бен Таріком, султаном Оману. Також на зустрічі була його дружина Ахад бинт Абдулла.

Королева Єлизавета II / Associated Press

95-річна королева попри чутки про проблеми зі здоров'ям мала гарний вигляд. Вона була одягнена в білу сукню, на грудях у неї була пришпилена діамантова брошка з перлинною підвіскою та перлинним кольє на шиї. У монархині була традиційно яскрава помада на губах і гарне укладання кучерями. А на зап'ясті був годинник із чорним шкіряним ремінцем.

Королева Єлизавета II / Associated Press

А день раніше Єлизавета II провела аудієнцію відеозв'язком з Віндзорського замку. Монархиня приймала Мікаелу Кумлін Граніт, пані посла Королівства Швеції, та її чоловіка Якоба Граніта, які перебували у Букінгемському палаці. Того дня вона також обрала білу сукню для появи на публіці.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Також відомо, що королева планує влаштувати святковий обід для своїх родичів у Віндзорському замку, а потім вирушити до Сандрінгема на Різдво.

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